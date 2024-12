Dalla Juventus alla capitale: 25 milioni a gennaio

Emergono novità in merito alla sessione di calciomercato invernale a cui la Juventus di Cristiano Giuntoli sta andando incontro

Se di norma l’importanza del calciomercato invernale è esponenzialmente inferiore a quella della precedente sessione estiva – durante la quale normalmente si definiscono piuttosto chiaramente quelli che saranno i valori in campo nel corso della stagione -, l’annata in corso sembrerebbe pronta a disattendere tale regola, fungendo da affascinante eccezione. Lo splendido terremoto di gerarchie avvenuto nel corso dell’estate ha generato una creatura imprevedibile in termini di classifica, come ampiamente manifestato dal sesto posto della Juventus, dall’ottavo del Milan e il decimo della Roma.

Per quanto concerne le prime sei posizioni, nonostante le 16 partite giocate, tutto può ancora accadere, il che carica di responsabilità i vari dirigenti sportivi impegnati nel concepimento del calciomercato invernale, i quali saranno chiamati a trovare delle soluzioni in corsa per conquistare un vantaggio decisivo per rompere lo spettacolare equilibrio andato creandosi con lo scorrere dei mesi. In tal senso spicca senza dubbio alcuno la Juventus di Cristiano Giuntoli, intenzionato a esasperare ulteriormente la rivoluzione avviata nel corso dell’estate insieme a mister Motta.

La tifoseria della Vecchia Signora non può dirsi certamente soddisfatta della posizione attualmente ricoperta dalla propria squadra del cuore, tuttavia vi sono due fazioni ben distinte all’interno del popolo bianconero: da una parte chi vede questa sesta posizione come la fulgida rappresentazione del fallimento dell’ambizioso e velleitario esperimento ‘Thiago Motta’; dall’altra chi, al contrario, crede che sia utile attendere e permettere al tecnico italo-brasiliano di costruire nel tempo il proprio sistema di gioco prima di saltare a conclusione.

Ciò che è certo è che sarà necessario compiere un calciomercato utile a riequilibrare alcune controverse operazioni chiuse tra luglio e agosto.

Fagioli nel mirino della Premier: il Tottenham in pressing

Tuttavia per comprare, come ben noto, occorre vendere, il che rende piuttosto succulenti e attuali le indiscrezioni rilevate da CaughtOffside nel corso delle ultime ore in merito al futuro di Nicolò Fagioli.

Il talentoso centrocampista cresciuto nelle giovanili della Juventus non sembrerebbe rientrare nel progetto tecnico di mister Motta – il che francamente risulta piuttosto bizzarro viste le spiccate qualità tecniche e la particolare intelligenza tattica del classe 2001 di Piacenza -, il che, proprio in virtù delle plateali qualità appena citate, ha permesse a diversi club della Premier League di puntare il mirino sul centrocampista bianconero.

Ancora più di Fulham, West Ham e Crystal Palace, pare che sia il Tottenham di Postecoglou ad aver sottolineato con forza il nome di Fagioli, per il quale i londinesi sarebbero pronti a compiere un tentativo proprio a gennaio. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

CaughtOffside inoltre, ha paventato anche l’idea di un inserimento inaspettato del Nottingham Forest in una lotta di mercato che si preannuncia piuttosto frenetica.