Last dance Inter-Juve: l’affare salta sul più bello, la chiude il grande ex

Clamorosa novità su un comune obiettivo di mercato delle due grandi rivali italiane: irrompe sulla scena l’ex mai dimenticato

Già divise da un’acerrima rivalità che le vede, quasi ogni anno, battagliare in campo per i prestigiosi traguardi fissati dalle rispettive dirigenze, Inter e Juve spesso e volentieri incrociano i loro guantoni anche in sede di mercato.

Solo per restare alla stretta attualità, è comune il desiderio di anticipare il ‘nemico’, magari già da tempo sul profilo interessato, per calciatori del calibro di Momo Salah, Jack Raspadori o Giorgio Scalvini, sebbene al momento le quotazioni del giovane gioiello dell’Atalanta siano un po’ in ribasso dopo il grave infortunio occorso nell’inutile sfida di campionato del 2 giugno scorso contro la Fiorentina.

Ma c’è un altro nome, un cannoniere finito inizialmente nel mirino di Napoli e Milan, che scalderà certamente la sessione invernale di scambi. Il fatto che il bomber abbia poi deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza col Lille, e che quindi si liberi ragionevolmente a ‘zero’ dal prossimo 1 luglio, ha ingolosito non poco sia Beppe Marotta che Cristiano Giuntoli.

Peccato che sull’attaccante nordamericano, uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio, insista già da tempo il corteggiamento di giganti quali Barcellona, Liverpool e PSG. Le sorprese però, come in ogni sessione di scambi che si rispetti, sono dietro l’angolo. All’orizzonte spunta infatti l’offensiva di una società non appartenente alle cinque maggiori leghe europee, ma seriamente intenzionato ad anticipare tutti trattando su un prezzo ‘scontato’ direttamente col club. Per arrivare al calciatore già nel mese di gennaio, ovviamente.

Tutti pazzi per Jonathan David: Mourinho pronto al blitz decisivo

101 gol in 208 presenze totali con la maglia del Lille. E parliamo di un calciatore di ancora soli 24 anni, sebbene sia prossimo (il 14 gennaio) a compierne 25. Questo lo straordinario bottino di Jonathan David nella sua esperienza alla corte del club francese.

Da sempre bottega carissima – ma gli affari, se si presenta l’offerta richiesta, vanno quasi sempre a buon fine – per i top club europei interessati ai suoi gioielli, la società francese non è stata in grado di convincere l’attaccante nordamericano a firmare il prolungamento di contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Detto del pressing delle big europee sopracitate, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti con decisione il Fenerbahce di José Mourinho, intenzionato a vender cara la pelle nella rimonta scudetto ai danni del Galatasaray, attualmente sopra di 8 lunghezze.

Il portale turco ‘Fanatik.com‘ rivela infatti che lo Special One avrebbe dato il suo via libera alla cessione di Youssef En-Nesyri, ex Siviglia ora nella rosa dei gialloblù di Istanbul, in direzione Al-Nassr. Se il trasferimento, pagato a peso d’oro, andasse a buon fine, la dirigenza del club turco si butterebbe a capofitto su David, trattando esclusivamente un trasferimento per gennaio.

La mossa di Mourinho è ben chiara: non potendo competere fino in fondo con i top club del Vecchio Continente sul terreno dell’ingaggio da destinare al calciatore da free agent, il tecnico prova a lusingare la dirigenza del Lille offrendo una cifra per il cartellino. David varrebbe 45 milioni, ma la valutazione, con la deadline contrattuale così vicina, dovrebbe e potrebbe essere addirittura dimezzata o quasi.