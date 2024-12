Mourinho sulla strada della Roma: comunicazione improvvisa

Gli intrecci di mercato mettono la Roma nelle condizioni di capitalizzare importanti occasioni sia in entrata che in uscita. I dettagli

Quella che sta per aprire ufficialmente i battenti è una sessione invernale di calciomercato che si prospetta densa di profondi cambiamenti in casa Roma. Sia in entrata che in uscita, infatti, i giallorossi stanno tessendo la tela per non farsi trovare impreparati e per riuscire a cogliere spiragli interessanti.

Da tempo agognato, il restyling delle corsie esterne rappresenta ad esempio uno dei temi più caldi per Ghisolfi. Nonostante i buoni segnali messi in mostra da Saud Abdulhamid nel corso delle ultime settimane, l’acquisto di un cursore destro di fascia non può essere eluso. Da qui i sondaggi esplorativi per Zappa, ma non solo. In realtà, anche sull’altro versante si prospettano settimane di lavoro molto intense e non sono affatto escluse sorprese dietro l’angolo. A tal proposito, le eventuali cessioni potrebbero scandire come un metronomo le prossime mosse della Roma sia in entrata che in uscita. Tra i diversi profili che continuano a calamitare importanti attenzioni mediatiche, ad esempio, occhio a Zalewski.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: ritorno di fiamma Zalewski-Fenerbahçe, le ultime

Secondo quanto riferito da Fotomac, infatti, l’esterno giallorosso si sarebbe offerto al Fenerbahçe, club nel quale vorrebbe approdare già a partire dalla sessione invernale di calciomercato. Alla ricerca di un rinforzo polivalente, il club turco non avrebbe affatto chiuso le porte, sondando il terreno in modo esplorativa per capire eventuali spiragli.

Dopo aver chiesto rinforzi importanti con cui poter continuare a cullare sogni di gloria in campionato, José Mourinho sarebbe allettato all’idea di puntare su Zalewski. A tal proposito, non è escluso che i prossimi giorni possano rappresentare un vero e proprio crocevia in termini strategici. Dopo aver sondato in tempi e in modi diversi Dybala, salvo poi virare con convinzione su Talisca, le strade del Fenerbahçe e quelle della Roma potrebbero ritornare ad incrociarsi in maniera importante.