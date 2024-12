17 milioni non bastano per il bomber: Juventus avvisata e nuova firma per portarlo in giallorosso, Le ultime di calciomercato coinvolgono la Roma e non solo.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, la Roma si prepara a intervenire sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. La finestra di trasferimenti, che si aprirà il 2 gennaio 2025 e si chiuderà il 3 febbraio 2025, offrirà al direttore sportivo Florent Ghisolfi l’opportunità di apportare quei correttivi necessari per migliorare le prestazioni della squadra nella seconda parte della stagione.

Tra i reparti che potrebbero subire modifiche, la difesa sembra essere una priorità, parallelamente ad un attacco che dovrà essere implementato quantomeno con un degno vice-Dovbyk nel corso delle prossime settimane. Frattanto, non vanno dimenticati anche gli scenari relativi alle uscite, soprattutto quelli coinvolgenti nomi altisonanti come Cristante o Pellegrini, le cui sortite eventuali a gennaio potrebbero fungere da catalisi ad un corpo di interventi e modifiche di non poco conto.

In attacco, come detto, l’obiettivo resta il trovare un vice Dovbyk. Tra i nomi circolati, quello di Georges Mikautadze, attaccante georgiano classe 2000, accostato alla Roma già nella scorsa estate. Dopo una stagione brillante al Metz, con 23 gol in 37 presenze in Ligue 2, Mikautadze è approdato al Lione per 18,5 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Roma, il sì di Mikautadze non basta: il Lione chiede di più

Tuttavia, l’avventura a Lione potrebbe già essere ai titoli di coda. A causa delle difficoltà finanziarie del club francese, il Lione sarebbe disposto a cederlo: oltre alla Roma, anche Galatasaray, West Ham, Bologna e Juventus hanno mostrato interesse per il giocatore, reduce da un ottimo Europeo con la Georgia.

Nelle ultime ore, però, sembra che il Galatasaray abbia accelerato nella trattativa, ottenendo il sì del giocatore, che avrebbe accettato l’offerta del club turco, che ora sta provando a chiudere con il Lione. La Roma, dunque, così come la Juventus, potrebbe dover virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo, anche se gli ultimi aggiornamenti lasciano intendere come la parole ‘fine’ non possa essere ancora pronunciata.

Al netto del benestare del giocatore, infatti, il Lione non ha ancora accettato l’offerta del Galatasaray, che si attesta sui circa 17 milioni di euro. Secondo Fabrizio Romano, tale cifra non è considerata ancora sufficiente per far partire il georgiano, lasciando il Lione dopo soli pochi mesi. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia, però, rilanciate più nello specifico da NTV Spor, il club di Istanbul sarebbe pronto ad un ulteriore rilancio con il quale provare a far saltare il banco.