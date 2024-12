Rivoluzione Roma e addio Mancini: lascia la Serie A

Calciomercato Roma, anche Mancini trascinato via dall’ondata rivoluzionaria che attende Trigoria. Nuova firma lontano dalla Serie A.

La Roma si prepara ad affrontare un gennaio caldo sul fronte del calciomercato, con l’apertura della campagna acquisti che si avvicina rapidamente. Le voci di mercato si intensificano, e i tifosi giallorossi sperano in movimenti significativi per rinforzare la squadra.

Il tecnico Claudio Ranieri, tornato in panchina per la terza volta nella Capitale, ha già manifestato la necessità di apportare modifiche alla rosa per affrontare al meglio il prosieguo della stagione. Uno degli obiettivi principali per la Roma sarà sicuramente quello di trovare un vice per Dovbyk. Il giovane attaccante ucraino ha già dimostrato il suo valore, ma per garantire continuità e coprire eventuali infortuni, il club potrebbe puntare su un attaccante esperto o che possa comunque assicurare degna affidabilità in caso di assenza del numero 11.

Le opzioni sul tavolo potrebbero includere nomi di giocatori che militano in campionati stranieri, ma che hanno dimostrato di avere un buon fiuto per il gol e che, come nel caso di Beto, abbiano già militato in Italia. Inoltre, le fasce difensive e il reparto difensivo centrale sono considerati aree di intervento non meno importante, alla luce delle non trascurabili sofferenze verificatesi per la mancanza di alternative valide e di giocatori in grado di garantire una maggiore solidità.

Calciomercato Roma, valutazioni in corso per Mancini: piace in Spagna e Inghilterra

Un terzino esperto potrebbe fare al caso, portando esperienza e qualità, mentre in difesa potrebbero esserci movimenti per migliorare anche questo reparto .Parlando di rinnovamento, in particolar modo, non va però dimenticato quanto sta accadendo con alcuni dei giocatori divenuti maggiormente significativi del recente passato giallorosso.

Basti pensare a Cristante e Pellegrini, che potrebbero lasciare la Capitale già a gennaio e che, fino a questo momento, risultano ben lungi dalla centralità assicurata loro fino a qualche tempo fa. Continuando a parlare del blocco italiano della Roma, anche la posizione di Gianluca Mancini sarebbe attualmente sotto esame. Secondo le ultime notizie di Ekrem Konur, il club sta considerando un radicale cambiamento, e il difensore italiano di 28 anni è finito nel mirino di diversi club della Liga e della Premier League.

Il suo rendimento potrebbe aver attirato l’attenzione di squadre che potrebbero essere interessate a portarlo via da Roma: le valutazioni sul suo futuro sono in corso, e non è escluso che possa esserci qualche novità anche sul numero 23, che per ora è, però, apparso centralissimo all’interno delle organizzazioni tattiche di Ranieri.