Tonali alla Juve, fondo PIF nei guai: il Newcastle si arrende

Tonali alla Juventus: l’indiscrezione clamorosa di qualche giorno fa potrebbe davvero prendere corpo. Il fondo Pif è nei guai e il Newcastle ormai si è arreso

Nei giorni scorsi la notizia uscita fuori è stata clamorosa: si è infatti parlato di un forte interesse della Juventus per Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle, rientrato dopo la squalifica, starebbe pensando di tornare in Italia e i bianconeri di Motta potrebbero essere la via d’uscita.

Delle notizie importanti, nel merito della questione, sono arrivate questa mattina da FootballInsider, uno dei più importanti e informati siti inglesi. Il portale mette in evidenza, principalmente, una cosa: la volontà di Howe, allenatore del Newcastle, sarebbe assolutamente quella di tenere Tonali che nella seconda parte di stagione. L’italiano, infatti, si sta mettendo in mostra e quindi sotto il profilo tecnico sarebbe una perdita assai importante. Ma il tecnico sa anche che per prendere dei nuovo giocatore un sacrificio è necessario. Sì, il fondo Pif sarebbe nei guai.

Tonali alla Juventus: ecco il via libera

I proprietari dei bianconeri d’Oltremanica, infatti, non hanno delle buone “recensioni” per quanto riguarda il Fair Play Finanziario. E siccome le regole da quelle parti sono assai stringenti e tutti rischiano davvero delle penalizzazioni come successo lo scorso anno, per prendere qualcuno si deve vendere. E il sacrificabile, visto che potrebbe far entrare tra i 40 e i 45milioni di euro nelle casse, sarebbe proprio Tonali. Anche Howe conosce questa situazione e praticamente si è arreso anche all’idea di poter perdere il giocatore.

Per la Juve, nonostante questa che potrebbe essere un’apertura totale, l’operazione non sarà semplice ugualmente. I bianconeri – che potrebbero cedere Fagioli e Arthur e quindi risparmiare qualcosa – hanno altre priorità a gennaio. Però un’occasione del genere, magari con la formula giusta (unica via prestito con diritto di riscatto, ovvio), potrebbero affondare il colpo. E sì, sarebbe un colpo davvero clamoroso.