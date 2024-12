Chiesa subito nella Capitale: formula galeotta

Le indiscrezioni relative al futuro di Federico Chiesa stanno prendendo piede in modo irresistibile: l’intreccio che taglia fuori la Roma e i club italiani

In una sessione invernale di calciomercato che si preannuncia densa di profondi cambiamenti, il tema occasioni rappresenterà sicuramente una traccia importante per quei club come la Roma a caccia di regali importanti con cui rimpolpare l’organico. Un discorso, quest’ultimo, che ovviamente si coniuga con le eventuali mosse in uscita di una compagine che si appresta a vivere settimane di intenso restyling.

In un mosaico ancora tutto da comporre, le priorità sono ormai note: oltre a puntellare le corsie esterne con innesti mirati, Ghisolfi è chiamato anche a rinforzare l’attacco con un video Dovbyk all’altezza. Nel frattempo, però, l’area tecnica giallorossa sta continuano a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni interessanti. Anche in questo tipo di orizzonte, ad esempio, si inseriscono le ultime indiscrezioni legate al futuro di Federico Chiesa. Con poco più di 100 minuti all’attivo, l’ex esterno offensivo della Juventus potrebbe chiudere anzitempo la sua esperienza con la maglia del Liverpool. Non è escluso, infatti, che le difficoltà riscontrate in questo primo scorcio di stagione dal figlio d’arte possano rappresentare un autorevole punto di non ritorno.

Calciomercato Roma, anche l’Atletico Madrid su Chiesa

Sebbene non sia la pista più percorribile almeno nell’immediato, un eventuale ritorno di fiamma per Chiesa non è affatto da escludere. Solo però in vista della prossima estate, a condizione che il Liverpool apra alla formula del prestito. Accostato ad altri club italiani come Napoli e Inter, per il jolly italiano potrebbe ora aprirsi una pista a sorpresa.

A riferirlo è il giornalista Ekrem Konur, che spiega come tra i club interessati a Chiesa ci sia anche all’Atletico Madrid. Intenzionato a rimodulare il proprio reparto offensivo con innesti mirati, i Colchoneros avrebbero cominciato a guardarsi intorno, sondando esplicativamente anche il dossier di Chiesa. Una traccia, quest’ultima, da valutare con estrema attenzione. Così come i club italiani interessati al ragazzo, però, anche il club iberico potrebbe entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo per Chiesa solo in caso di apertura al prestito. Staremo a vedere cosa succederà.