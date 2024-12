Del Piero e il ritorno alla Juve: annuncio UFFICIALE

Del Piero ritorna alla Juventus: più di un’indiscrezione c’è un annuncio preciso: i tifosi bianconeri hanno preso bene la notizia

Il campione del mondo del 2006 ha trascorso 19 anni a Torino ed è diventato uno dei giocatori più rappresentativi della storia juventina. In molti sognano un suo ritorno con un ruolo apicale in società.

Nella Juventus attuale l’organigramma societario è piuttosto chiaro e la gestione della parte tecnica è tutta in mano a Cristiano Giuntoli. L’ex ds del Napoli si occupa sia del mercato che delle scelte calcistiche, dall’allenatore al settore giovanile, fino alla NextGen. Ovviamente anche il ritorno di Giorgio Chiellini ha dato una bella mano all’immagine bianconera. Dopo essersi formato a livello universitario nel settore economico e gestionale e aver affinato le proprie capacità linguistiche e non negli Stati Uniti, l’ex difensore della Nazionale è oggi un perno importante della dirigenza, anche se non come consulente tecnico ma più legato ad altri ambiti.

C’è però ancora la sensazione che manchi qualcosa in casa juventina per completare il proprio roster ad alti livelli dietro la scrivania. Gente di calcio e uomini da Juve, con storia e trascorsi, soprattutto da quando senza Andrea Agnelli si è persa un pizzico di identità. Il nome che i tifosi sognano è sempre quello di Alessandro Del Piero.

Alex Del Piero, ritorno alla Juventus possibile: lui stesso ha aperto all’ipotesi durante i Globe Soccer Awards

Di Del Piero alla Juventus, come grande ritorno, si era parlato anche in passato, con un tira e molla che si è ripetuto più volte negli ultimi anni. L’ex capitano bianconero è ormai di casa a Los Angeles, dove vive parte dell’anno e ha anche alcuni business. Ciò non toglie che il suo desiderio principe sarebbe quello di rimettere piede in pianta stabile nel calcio italiano. Il suo nome è stato speso per il dopo Gravina in FIGC, ma la Juventus sarebbe di certo una scelta di cuore.

A parlare di questa ipotesi è stato lo stesso Del Piero, premiato per la sua carriera durante la 15.a edizione dei Globe Soccer Awards, a Dubai.

“Questa è una storia diversa, è una storia d’amore – ha raccontato Alex interpellato sul palco su un possibile ritorno in bianconero – . Dopo 19 anni unici con quella famiglia il rapporto con i tifosi e con tutti è incredibile. Sono molto orgoglioso di questo, c’è massimo rispetto. Guardiamo avanti in maniera positiva con il massimo delle energie, perché è così che approccio la vita”. Chissà che alla fine non possa essere proprio lui il nome giusto per Elkann, in questo momento in cui le cose non stanno andando benissimo. Almeno risolleverebbe l’umore dei tifosi.