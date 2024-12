Dybala rinnova: la firma che cambia la Roma

Dybala rinnova con la Roma: la firma che cambia la Roma. Il club e la Joya avanti insieme senza nessuna cessione di mezza stagione. Ormai è tutto deciso

Paulo Dybala rimane alla Roma. Non è ufficiale, perché il calciomercato è sempre pieno di ribaltoni, però, il Corriere dello Sport in edicola questa mattina apre appunto con questa notizia che non può fare altro che far felici i tifosi giallorossi. Che gli riserveranno sicuramente un altro abbraccio importante, com’era successo la scorsa estate, il primo gennaio al Tre Fontane, quando la squadra sosterrà un allenamento aperto davanti ai tifosi.

Ormai sembra essere tutto deciso. La Joya ha comunicato a Claudio Ranieri la volontà di restare in giallorosso. Niente clausola, insomma, niente trasferimenti e soprattutto, notizia delle notizie, quel rinnovo contrattuale pronto a essere firmato. Non solo per via delle presenze quasi ormai raggiunge che avrebbero fatto scattare tutto in automatico, ma soprattutto, a quanto pare, anche per la volontà del club di continuare insieme.

Calciomercato Roma, Dybala firma il rinnovo

Dybala è pronto a parlare con la Roma di questo rinnovo. E ha fatto sapere, stando a quanto scrive il quotidiano, di essere disposto a portare l’accordo fino al 30 giugno del 2027, quindi due anni, spalmandosi in questo modo l’ingaggio. Le parti quindi si stanno venendo incontro per arrivare a dama, tutti felici e contenti.

Sì, perché se la Roma aveva previsto di cedere Dybala la scorso agosto in Arabia Saudita, difronte alle indiscrezioni di mercato che non si tramutano in offerte, ha deciso di cambiare strategia e se risparmia deve esserci, o plusvalenza da piazzare, allora queste verranno cercate altrove nella rosa e non in quell’argentino che è l’unico in grado, con una sola giocata, di cambiare le sorti di una partita, di stravolgere un match, di piazzare la magia che ti può regalare i tre punti.