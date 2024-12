Fonseca perde i pezzi: nuovo ko per Milan-Roma

Giungono aggiornamenti di rilievo in merito a Milan-Roma, durante cui tifosi e appassionati dovranno fare a meno di uno dei protagonisti della sfida

La stagione in corso ha indubbiamente messo in crisi la tifoseria giallorossa, che, nonostante l’approdo inizialmente rassicurante di Claudio Ranieri, sembrerebbe essersi nuovamente divisa in due ben distinte fazioni: da una parte coloro i quali hanno rapidamente riconquistato fiducia e ottimismo grazie alle vittorie con Lecce, Braga e Parma; dall’altra chi, al contrario, non ha intenzione di lasciarsi trasportare dal facilmente entusiasmo per dei match piuttosto semplici, che avrebbero fatto ben più scalpore nel caso in cui non si fossero conclusi con i tre punti per i giallorossi.

I prossimi appuntamenti con Milan e Lazio, al contrario, fungeranno da vera e propria prova del nove, non soltanto sul semplicistico piano dei risultati, ma anche e soprattutto per rendersi conto se la Roma abbia recuperato una dimensione tattica e mentale all’altezza di quelle che ad inizio stagione sarebbero dovute essere delle dirette rivali. Emergono in tal senso degli aggiornamenti piuttosto significativi sul match con i lombardi.

Pulisic a rischio per Milan-Roma: il rientro slitta?

Insieme a Tijani Reijnders, Christian Pulisic è indubbiamente l’uomo più prezioso dell’attuale organico a disposizione di Paulo Fonseca, il quale, sino ad oggi, aveva sperato di poter recuperare il centrocampista (se così vogliamo definirlo, anche alla luce dei numeri da capogiro fatti registrare nel corso della prima parte di stagione) proprio per la sfida con i giallorossi di Claudio Ranieri.

Nel corso delle ultime ore, tuttavia, sono giunte delle notizie poco rassicuranti direttamente dal centro sportivo rossonero, dove sembrerebbero scettici persino sulla presenza dell’ex Chelsea in panchina. Una notizia certamente spiacevole per il tecnico portoghese, che forse non potrà contare su un centrocampo in cui far convivere la sconcertante qualità di Reijnders e le infilate offensive di Pulisic.