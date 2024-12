Frattesi alla Roma e scambio con la Juve: rivoluzione Inter

Frattesi è un nome che interessa alla Roma e alla Juventus: c’è la possibilità di uno scambio e bye bye Inter. I tifosi ci sperano

Il centrocampista nerazzurro non sta trovando molto spazio e sarebbe perfetto sia per Ranieri che per Thiago Motta. A gennaio resta un’operazione difficile, ma con la giusta contropartita chissà che la trattativa non possa decollare.

Arriva il tempo degli affari per il mercato di gennaio e la Roma e la Juventus sono tra quelle più attive. In realtà alcuni errori estivi e delle necessità venute fuori dal campo, impongono Giuntoli e Ghisolfi ad interpretare in modo diverso la finestra di riparazione. Capire cosa fare in questo momento è fondamentale, perché di tempo a disposizione ce n’è poco e di cose da mettere a punto molte.

Ai giallorossi serve rinforzare la difesa e l’attacco, con un occhio speciale al laterale destro. Ai bianconeri occorre un centrale (meglio se mancino) e un vice Vlahovic, ma a Motta non dispiacerebbe anche un centrocampista. Douglas Luiz non si è mai ambientato e numericamente si rischia di essere un po’ corti per tre competizioni. C’è un nome che può far comodo ad entrambe e che entrambe hanno seguito nel recente passato. Stiamo parlando di Davide Frattesi, non così incedibile dall’Inter come inizialmente ipotizzato.

Frattesi nel mirino di Roma e Juve: può prendere corpo uno scambio con Pellegrini

Nella trasmissione dei colleghi di calciomercato.it, ‘Ti Amo Calciomercato’, si è parlato proprio di Davide Frattesi e della sua possibilità di lasciare l’Inter, magari già a gennaio. Il poco spazio trovato anche in questa stagione (Zielinski sembra averlo scavalcato nelle gerarchie di Inzaghi) starebbe portando l’ex Sassuolo a valutare una probabile cessione.

Secondo un sondaggio su X di cm.it, i tifosi dell’Inter sarebbero anche d’accordo col venderlo, magari scambiandolo con un altro centrocampista. Ecco qui che prende corpo quindi l’ipotesi Roma, con un possibile inserimento nella trattativa di Lorenzo Pellegrini, in uscita da Trigoria e stimato da Inzaghi. Secondo la direttrice di calciomercato.it, Eleonora Trotta, la Juve resta vigile sul calciatore e potrebbe fare un tentativo nelle prossime settimane.

Per ora non ci sono manovre già in atto, né in un senso né nell’altro, ma non si possono escludere colpi di scena nel breve.