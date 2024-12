Infortunio prima di Roma-Lazio, esami immediati

Dopo la sosta natalizia, per il derby tra la Roma e la Lazio bisogna segnalare un infortunio di un calciatore.

Dopo aver battuto il Parma per 5-0, la Roma di Claudio Ranieri è riuscita ad aumentare il proprio margine dal terzultimo posto. I giallorossi hanno infatti ora cinque punti sul Cagliari di Davide Nicola.

Archiviati questi giorni di festa, dunque, la Roma è chiamata a due partite molto difficili. La squadra di Claudio Ranieri, infatti, prima sfiderà allo Stadio San Siro il Milan e poi avrà di fronte a sé il derby contro la Lazio di Marco Baroni.

La Roma, al netto delle difficoltà di queste due partite, deve portare a casa dei punti per cercare di allungare sul terzultimo posto. Nel frattempo bisogna registrare delle novità che riguardano proprio il Derby.

Roma-Lazio, infortunio per Lazzari: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Manuel Lazzari non si è allenato con il resto del gruppo per colpa di un fastidio ai flessori. Nelle prossime ore si saprà molto di più sulle condizioni del laterale, visto che in giornata il giocatore si sottoporrà ad accertamenti clinici.

La perdita di Manuel Lazzari, ovviamente, sarebbe un brutto colpo per Marco Baroni. Anche perché quest’ultimo sta affrontando diversi infortuni muscolari come quelli di Pedro e Noslin.