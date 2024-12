Milan-Roma, big fatto fuori: un’esclusione dopo l’altra

Alla ricerca di risposte importanti dalla sua squadra, Claudio Ranieri sta preparando le contromisure in vista della sfida con il Milan. Una scelta di formazione, però, farà discutere

Dopo la larga vittoria casalinga ottenuta contro il Parma, la Roma di Claudio Ranieri vuole prolungare la striscia di risultati utili consecutivi. L’impegno di San Siro contro il Milan, sotto questo punto di vista, ha tutta l’aria di configurarsi come un autentico spartiacque della stagione di Dovbyk e compagni.

Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione, il tecnico di Testaccio non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Di contro, una scelta di Paulo Fonseca contribuirà a rendere rovente le tappe di avvicinamento del Milan al big match di San Siro. Come riferito da Sky Sport, infatti, a meno di clamorosi colpi di scena Theo Hernandez dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. Al suo posto, dal 1′ minuto è pronto Terracciano. Nel caso venissero confermate le ultime indiscrezioni che trapelano da Milanello, Alex Jimenez si ritaglierebbe una maglia da titolare sulla corsia destra, con Terracciano sull’altro versante. Tuttavia, occhio alle sorprese: non è escluso, infatti, che Fonseca punti su Bartesaghi con Terracciano in cabina di regia al fianco di Fofana.

Fonseca pronto nuovamente a fare a meno di Theo Hernandez, dunque, per la terza volta consecutiva dopo le gare contro Genoa in casa ed Hellas Verona al ‘Bentegodi’. Staremo a vedere se le prossime ore contribuiranno a fugare anche gli ultimi dubbi di formazione.