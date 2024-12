Addio Pellegrini in Serie A: scambio saltato e nuova formula per la cessione del centrocampista. Ecco la decisione della Roma

Le offerte che la Roma riceverà – se ne riceverà – per Lorenzo Pellegrini, verranno ascoltate. Lo sappiamo, lo ha ribadito anche Claudio Ranieri nella conferenza stampa di ieri in vista della sfida di domani contro il Milan. E, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, un’opzione concreta per l’attuale capitano giallorosso potrebbe essere in Serie A.

Sì, perché il Napoli fa sul serio. Molto sul serio. Ed è pronto a chiudere i conti. Certo, c’è un problema – che andremo a vedere dopo – ma la sensazione è che Conte voglia davvero alzare in maniera importante il livello tecnico della propria rosa. All-in su Pellegrini, insomma, titola il giornale. E andiamo a vedere quale potrebbe essere l’intoppo.

Calciomercato Roma, Pellegrini al Napoli: cambia la formula

Lo stipendio di Pellegrini è di quelli importanti: 6 milioni di euro all’anno sono un’enormità per le casse azzurre che non va oltre un certo limite. L’incastro quindi è difficile ma si potrebbe trovare, anche se anche la formula (quella del prestito fino al termine della stagione resta la prediletta), non è il massimo per la Roma, che con un giocatore in scadenza nel 2026, e con quasi nessuna possibilità di rinnovo, vorrebbe praticamente cederlo nella prossima sessione di mercato, quella invernale, per chiudere la questione e non rischiare quella che sarebbe, senza dubbio, un’ulteriore svalutazione del cartellino.

Il Napoli, in tutto questo, ha una carta, ed è quella che porta il nome di Raspadori che interessa senza dubbio alla Roma. Ma uno scambio di prestiti non rimane una pista agevole. Ecco perché senza dubbio se ne parlerà nelle prossime settimane, sapendo comunque che trovare gli incastri sarà tutt’altro che semplice.