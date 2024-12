Cristante lascia subito la Roma: firma in Serie A

Calciomercato Roma, affare con il Milan già nel prossimo mese di gennaio. L’addio del senatore giallorosso è sempre più vicino

Domani sera è in programma Milan-Roma a San Siro. Una partita che i giallorossi di Claudio Ranieri stanno preparando dopo la bella vittoria contro il Parma. Una sfida che può, qualora i capitolini riuscissero a vincere, dare ulteriori certezze per il 2025 e soprattutto dare un ulteriore slancio in vista del derby di domenica 5 gennaio, il primo appuntamento, e che appuntamento, del nuovo anno solare.

E, secondo TuttoSport, che parla di una possibile operazione di mercato tra le due società, potrebbe anche essere l’occasione di un primo approccio per una trattativa da chiudere, appunto, nel momento in cui si aprirà la possibilità di fare dei movimenti. Tra pochi giorni il via libera al mercato di riparazione con la Roma che, come sappiamo, ha bisogno di innesti, almeno un paio, forse anche tre. E per riuscire a prendere qualcuno è importante anche riuscire a cedere qualcuno.

Cristante, intreccio con il Milan

Uno dei nomi in bilico è quello di Cristante: al momento infortunato per un problema alla caviglia, il centrocampista non sembra proprio essere un punto di riferimento dentro lo scacchiere di Claudio Ranieri. Anzi, i segnali che il tecnico ha mandato contro il Parma (anche se Bryan non c’era) sono stati chiari. Ci sono già dei giocatori dei quali il tecnico si fida.

E allora ecco che si potrebbe aprire la possibilità di un passaggio di Cristante al Milan. I rossoneri vogliono prendere un centrocampista a gennaio e cercano un elemento dotato di personalità ed esperienza: piace il numero 4 della Roma e anche lui non sarebbe del tutto scontento di tornare al Milan. “La Roma vorrebbe giocarsi la carta Cristante per accaparrarsi a titolo definitivo Alexis Saelemaekes, che a Trigoria vogliono trattenere a tutti i costi. Al momento lo scambio alla pari con Tammy Abraham, anche per via delle grande differenza tra i due stipendi, appare complesso”.