Il Napoli saccheggia la Juventus: 30 milioni e doppio colpo scudetto

Dalla Juventus al Napoli: doppio colpo scudetto per gli azzurri di Conte che vuole due innesti. Ecco il clamoroso intreccio di mercato

Il Napoli di Antonio Conte fa sul serio. E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina potrebbe piazzare un clamoroso colpo scudetto dalla Juventus. Certo, non è semplice, ma il ds Manna è pronto a fare un sacrificio. Con 30 milioni di euro i bianconeri di Giuntoli potrebbero cedere.

Non solo Danilo: ieri la Juventus secondo le indiscrezioni di Fabrizio Romano ha detto al giocatore che finirà sul mercato, ma anche un centrocampista. Per un totale di spesa, come detto, che si aggira intorno ai 30 milioni. Sì, perché la Juve, intanto, per mandare in azzurro il difensore brasiliano in scadenza di contratto a giugno vuole un indennizzo. Forse sono troppi 5 milioni di euro, ma nel pacchetto ci potrebbe finire Nicolò Fagioli.

Dalla Juventus al Napoli: anche Fagioli in azzurro

A Manna piace Fagioli, ormai ai margini del progetto di Motta che a Monza ha mandato in campo, nei due davanti alla difesa, Koopmeiners. Insomma, il centrocampista è finito indietro nelle gerarchie di Motta quindi è diventato cedibile a tutti gli effetti. La Juve vuole guadagnarci sopra e spera di ricavare intorno ai 20-25milioni. Ecco quindi che il pacchetto di Natale potrebbe essere clamorosamente pronto.

Senza dimenticare, infine, che dentro gli azzurri c’è Raspadori che potrebbe essere una pedina di scambio. Difficile, ovviamente, ma non impossibile che il centravanti possa finire in questo vortice di mercato. Fatto sta, in tutto questo, che il Napoli vuole alzare il livello della propria rosa e vuole prendere due giocatori che possono decisamente cambiare le sorti della stagione. Sì, perché se la Juve non dovesse trovare i sostituti si indebolirebbe.