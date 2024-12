La Juventus chiude, ecco il primo acquisto: accordo in porto

Il mercato invernale della Juventus è pronto letteralmente a decollare: i bianconeri sono pronti a definire la prima operazione in entrata

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro la Fiorentina, la Juventus continua ad interrogarsi anche sulle prossime mosse di mercato. Viste l’esigenze di una squadra ancora incompleta in settori nevralgici del campo, i bianconeri sono chiamati a rinforzare soprattutto il pacchetto arretrato che, già orfano di Bremer e Cabal fino al termine della stagione, potrebbe vedersi privo anche di Danilo.

Mai come nelle ultime ore, infatti, il capitano della ‘Vecchia Signora’ è vicino a lasciare la Juventus dopo che l’area tecnica bianconera ha di fatto messo sul mercato l’ex difensore del Manchester City. Pur manifestando l’intenzione di non perdere il calciatore a parametro zero, la Juventus sta di fatto accompagnando sull’uscio uno dei suoi calciatori più esperti, mai al centro dello scacchiere tattico di Thiago Motta. Ecco perché Cristiano Giuntoli vuole stringere i tempi per uno degli obiettivi cerchiati a caratteri cubitali nei dossier degli uomini mercato di ‘Madama’. Stiamo parlando di Antonio Silva, da tempo nel mirino della Juventus che sta provando ad affondare il colpo con il Benfica dopo aver trovato l’accordo di massima con il calciatore.

Calciomercato Juventus, la rivelazione: “Ritengono preso Antonio Silva”

Ringalluzzito dalle recenti dichiarazioni di Jorge Mendes, che ha confermato la volontà del suo assistito di vestire la maglia della Juventus, Giuntoli è pronto a far saltare il banco. Sebbene le ‘Aquile’ non abbiano ancora aperto all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, le parti sono in contatto e potrebbero trovare ben presto la quadra sulle cifre dell’operazione, che dovrebbe attestarsi sui 35-40 milioni di euro.

Intervenuto ai microfoni di Juventibus, Luca Momblano ha rincarato la dose: “Mi dicono che la Juventus ritiene preso Antonio Silva. Non ci sono ancora i carteggi col Benfica, c’è ancora qualcosa da fare ma non lato Juve, che ritiene di aver già dato il sì a Jorge Mendes alle condizioni di Jorge Mendes”.