Lascia la Roma dopo sei mesi: firma con la rivale

Lascia la Roma dopo soli sei mesi: firma con la rivale. Ecco il nuovo scenario che si apre in questo momento. L’addio ormai è cosa certa

Toccherà diversi elementi la rivoluzione della Roma in programma nel prossimo mese di gennaio. Sì, sul mercato, i giallorossi faranno dei movimenti non solo in entrata – ci sono delle zone del campo nelle quali degli innesti devono esserci obbligatoriamente – ma anche in uscita, per creare ovviamente quello spazio che serve per i volti nuovi.

Se questa mattina vi abbiamo parlato di Cristante come uno dei possibili addii – si parla del Milan e magari domani sera a San Siro ci potrebbe essere il primo approccio tra le parti – un altro che potrebbe salutare la compagnia è Mario Hermoso. Arrivato a zero negli ultimi giorni dell’estate, il difensore spagnolo ex Atletico Madrid non si è mai integrato perfettamente. Potrebbe tornare in Patria, come sappiamo, ci sta pensando in tutto questo il Real Madrid. Ma non è l’unica soluzione possibile: secondo il portale eldesmarque.com nelle prossime settimane ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma.

Calciomercato Roma, il Siviglia su Hermoso

La scorsa estate, Hermoso, ha sfogliato per diverso tempo la margherita aspettando l’offerta gusta per la sua carriera. Alla fine ha scelto la Roma rifiutando, anche, la possibilità di andare a giocare al Siviglia. Ed è proprio la squadra andalusa, come si legge sul sito citato prima, che potrebbe ripensare al giocatore per sistemare tutti i guai difensivi che ci sono stati in questa prima parte di stagione. Non sarà un colpo semplice, perché lo stipendio del giocatore supera le possibilità. Ma magari proponendo un contratto più lungo si potrebbe fare.

La Roma, evidentemente, in questo momento non chiuderebbe proprio la porta ad un addio di Hermoso che garantirebbe anche una plusvalenza importante visto che è arrivato a zero. In poche parole, quindi, dopo pochi mesi, l’avventura del 29enne spagnolo dentro Trigoria sembra finita. Senza troppi rimpianti.