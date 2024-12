Milan-Roma, assenza UFFICIALE: titolarissimo ko

Ecco le parole di Paulo Fonseca alla vigilia della sfida tra il proprio Milan e la Roma di Sir Claudio Ranieri.

Difficilmente ci saremmo aspettati di parlare a dicembre del match tra Milan e Roma come di una partita tra l’ottava e la decima squadra del campionato, ma ciò che rimane invariato è il fascino di una sfida tra squadre storiche, che oltretutto, anche sul piano del gioco, potrebbe regalare particolari soddisfazioni a tifosi e appassionati.

Con Sir Claudio alla guida la Roma ha guadagnato senza dubbio un’efficacia offensiva sinora inedita (naturalmente parlando della stagione in corso, ma forse anche degli ultimi anni), il che, visto e considerata la rinomata propensione offensiva del Milan di Fonseca e una condivisa bipolarità difensiva in termini di solidità, potrebbe garantire ritmi elevati e un buon numero di gol attesi (il che non significa che sarà necessariamente una gara pregna di marcature).

Sul fronte rossonero sono giunte notizie poco rassicuranti sulle condizioni di Christian Pulisic, per il quale persino la presenza in panchina sarà tutt’altro che scontata. Pronto a compensare ampiamente l’assenza del centrocampista statunitense ecco Tijani Reijnders, le cui qualità tecniche e il cui dinamismo hanno permesso a Fonseca di risentire meno del previsto dell’assenza di Pulisic.

Basti pensare all’ultimo match vinto di misura contro il Verona, durante il quale è stato proprio il talentoso centrocampista olandese a insaccare il pallone della vittoria. Queste le parole di Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia del match.

Le parole di Fonseca

Dopo pochi istanti dall’inizio della conferenza stampa Fonseca tratteggia con precisione la panoramica degli indisponibili: “Mi aspettavo di poter avere Pulisic… sta bene ma in questi ultimi due giorni non si è allenato con la squadra. Non è pronto per domani, neanche per la panchina. Loftus-Cheek sta meglio, Morata è pronto per giocare. Bennacer è molto motivato ma non ha la condizione fisica per giocare 90 minuti, ma giocherà. Musah è in ritardo nel recupero, vediamo se ci sarà per la Supercoppa”.

Ecco le ultime anche su Theo Hernandez: “Ha bisogno di recuperare fisicamente. Ci ho parlato, ha la consapevolezza che può fare molto meglio. In questi ultimi giorni abbiamo lavorato insieme, sono positivo”.