Scambio e addio prima di Milan-Roma: doppia firma Juve

Scambio e addio prima del big match tra Milan e Roma: Juventus pigliatutto per accontentare Thiago Motta. Le ultime di calciomercato.

Con il calciomercato invernale alle porte, Juventus, Roma e Milan, tra le varie, si preparano a operazioni che potrebbero rivelarsi decisive per il prosieguo della stagione. Le tre big italiane, impegnate nella rincorsa a obiettivi stagionali ambiziosi, sembrano pronte a esplorare trattative complesse e intrecciate, capaci di cambiare il volto delle rispettive rose.

La Juventus sta valutando diverse mosse per rinforzare il proprio organico, mantenendo però un occhio vigile sul bilancio. Una delle ipotesi più calde del momento riguarda uno scambio con il Napoli che coinvolgerebbe un nome caldo e finito anche nel mirino della stessa Roma quale Giacomo Raspadori.

Parallelamente, la Juventus segue con attenzione il profilo di Antonio Silva, giovane difensore del Benfica, e David Hancko del Feyenoord, individuati da Giuntoli come possibili rincalzi ideali per un reparto rimasto fin qui deficitario per gli infortuni di Cabal e Bremer.

Scambio Tomori-Fagioli e addio Raspadori: le ultime prima di Milan-Roma

La Roma, guidata da Claudio Ranieri e nel pieno di un percorso di tentativi di rinascita, resta intanto al centro di rumors che riguardano soprattutto il reparto offensivo. Uno dei temi più caldi è la posizione di Alexis Saelemaekers, contrattualmente ancora del Milan, e per ora nella Capitale solo in prestito. In attesa di capire quali evoluzioni possano riguardare l’eclettico esterno reduce dalla bella stagione al Bologna, un’altra questione rilevante riguarda il futuro di Paulo Dybala.

Nonostante l’interesse di club esteri, la Roma sembra intenzionata a trattenerlo, come sentenziato anche dallo stesso Claudio Ranieri nella conferenza stampa di ieri. Più in generale, le prossime settimane potrebbero restituirci un mese di gennaio caldo e pieno di novità coinvolgenti alcune delle realtà più nobili del nostro campionato.

A riportarlo, in particolar modo, è Paolo Paganini su X: a sua detta, il Milan, reduce da una prima parte di stagione altalenante, guarda al mercato invernale come occasione per ricalibrare la rosa. L’idea di uno scambio tra Nicolò Fagioli e Fikayo Tomori con la Juventus è al vaglio, ma resta da vedere se i rossoneri saranno disposti a privarsi di un pilastro difensivo.

La Vecchia Signora, dal proprio canto, potrebbe puntare su Danilo per ottenere Giacomo Raspadori dal Napoli, imbastendo lo scambio di cui detto prima. Sugli obiettivi di lungo termine, come Antonio Silva e David Hancko, restano da segnalare difficoltà di varia natura per il mercato invernale bianconero, che hanno portato i bianconeri a interessarsi anche all’eclettico Jakub Kiwior, ex Spezia, ora all’Arsenal, noto quanto apprezzato da Thiago Motta.