Arriva al posto di Abraham: colpo bianconero in attacco

Colpo bianconero in attacco e addio Abraham: il bomber arriva al posto dell’ex Chelsea, ancora sotto contratto con la Roma. Le ultime di calciomercato.

Nelle ultime ore, il calciomercato della Roma è stato animato da diverse trattative e indiscrezioni. Uno dei nomi più discussi è quello di Bryan Cristante, centrocampista giallorosso con un passato nel Milan e attualmente alle prese con un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla prossima sfida contro i rossoneri.

Oltre ad essere attenzionato per una ‘questione’ medica che lo ha fin qui tenuto lontano dal terreno di gioco più del previsto, il numero 4 continua ad essere oggetto di speculazioni per un possibile addio alla Roma durante il calciomercato invernale o in estate. Come nel caso di Lorenzo Pellegrini, l’ex Atalanta rappresentava un elemento fino a qualche tempo fa centralissimo nel progetto, distintosi poi per una resa sempre inferiore rispetto alle aspettative e al livello dell’ingaggio percepito.

Lucca al posto di Abraham e doppietta Cristante-Zappa: Riso ridisegna il Milan

Si era parlato, tra i vari scenari, anche di un possibile coinvolgimento di Cristante nella trattativa per provare a trattenere Saelemaekers, autentico trascinatore della Roma in questa fase e il cui eclettismo ha fin qui coadiuvato non poco Claudio Ranieri, dopo un recupero durato circa due mesi in seguito all’infortunio rimediato a Genova, prima dell’esonero di De Rossi.

In queste ore che anticipano la sfida con il Milan, però, sono diverse le questioni che tengono banco in casa giallorossa, con intrecci anche in ottica rossonera. In particolar modo, come riferisce il giornalista Alessandro Jacobone, il procuratore Giuseppe Riso, noto per i suoi ottimi rapporti con la dirigenza rossonera, avrebbe proposto al Milan alcuni suoi assistiti.

Tra questi, Gabriele Zappa, terzino in scadenza di contratto, come possibile vice per Emerson Royal. Anche il su citato Cristante è stato menzionato come possibile rinforzo per il centrocampo del Milan, considerando la sua esperienza e l’utilità in chiave liste UEFA. A questo corpo di scenari, infine, va aggiunto anche il nome di Tammy Abraham, in prestito proprio in quel di Milano e rispetto al quale, la su citata fonte, ha evidenziato come il Milan abbia le idee pressoché apparecchiate.

In caso di difficoltà per prolungare la permanenza del centravanti ex Chelsea, in Via Aldo Rossi avrebbero, infatti, messo nel mirino Lorenzo Lucca dell’Udinese che, come noto, piace anche alla Juventus come vice-Vlahovic.