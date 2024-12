Dal derby al ‘prezzo’ di Dybala: le parole di Ranieri dopo Milan-Roma

Milan-Roma, da Dybala all’attesa per il derby con la Lazio a chiosa del girone di andata di Serie A: le parole di Claudio Ranieri.

In un avvincente incontro di Serie A, Milan e Roma hanno pareggiato 1-1 a San Siro. I rossoneri sono passati in vantaggio al 16° minuto grazie a Tijjani Reijnders, servito da Youssouf Fofana. La risposta dei giallorossi non si è fatta attendere: al 23°, Paulo Dybala ha realizzato un’eccellente volée su assist di tacco di Artem Dovbyk.

Il primo tempo è stato caratterizzato da momenti di tensione, culminati con l’espulsione dell’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, per proteste in seguito a una decisione arbitrale controversa. Nella ripresa, entrambe le squadre hanno cercato il gol della vittoria, ma senza successo. Il risultato lascia il Milan all’ottavo posto con 27 punti, mentre la Roma è decima a quota 20.

Da Dybala all’attesa per il derby: le parole di Ranieri dopo Milan-Roma

Diversi gli spunti nel post-gara, che hanno visto Claudio Ranieri commentare diversi aspetti della partita e relativi anche all’attesa per la gara della prossima settimana, contro la Lazio, chiosante un girone di andata che ha fin qui visto la Roma occupare quasi sempre la parte destra della classifica.

Il post Milan-Roma, come noto, è stato particolarmente caldo anche per le notizie relative alla posizione scricchiolante di Fonseca, che ai microfoni Dazn, però, si è detto e presentato pressoché sereno e tranquillo. Qualche momento prima, invece, Ranieri aveva parlato sia del pareggio odierno che della prestazione di Dybala, per poi spostare l’attenzione sul su citato derby.

Nessuna allusione, invece, in modo esplicito a Lorenzo Pellegrini, certamente lungi dall’essersi distinto per un impatto positivo e felice sulla gara.