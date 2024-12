Due di picche e nuovo rilancio: incasso Roma ‘sospeso’

In casa Roma, in attesa del match di questa sera contro il Milan, bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti in sede di calciomercato.

Dopo aver battuto il Parma di Fabio Pecchia con un netto 5-0 e trascorso le vacanze natalizie, la Roma è attesa da un’altra gara molto importante. Questa sera, infatti, i giallorossi giocheranno allo Stadio San Siro per sfidare il Milan dell’ex Paulo Fonseca.

La Roma, almeno sulla carta, parte sfavorita, anche se ha delle possibilità di portare a casa dei punti. Anche perché l’obiettivo di Claudio Ranieri è quello di allontanarsi il prima possibile dalla zona calda della classifica del campionato di Serie A.

Una volta aver normalizzato la situazione, infatti, la Roma potrà focalizzarsi sulla prossima stagione. Nel frattempo, però, in casa giallorossa sono arrivate delle novità in sede di calciomercato.

La Roma potrebbe incassare dei soldi da trasferimento di Reynolds allo Sparta Praga

Il club capitolino, infatti, potrebbe ricevere nei prossimi giorni un incasso a sorpresa. Bryan Reynolds ( sul quale la Roma detiene il 25% sulla futura rivendita) potrebbe lasciare il Westerlo per diventare un nuovo giocatore dello Sparta Praga. Il team belga ha rifiutato una prima offerta, ma il club più importante della Repubblica Ceca dovrebbe fare un nuovo tentativo già nelle prossime ore.

Lo stesso Bryan Reynolds spinge per un suo trasferimento già nel mercato di gennaio. Ricordiamo che il difensore statunitense ha giocato sei partite con la maglia della Roma dal febbraio del 2021 al gennaio del 2022 per poi essere ceduto in prestito prima al Kortrijk e poi al Westerlo. Quest’ultimo ha poi acquistato l’anno successivo il cartellino del giocatore.