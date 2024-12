Fari puntati sul nuovo Rabiot: lampo Juventus, bye bye Milan

La Juventus continua a muoversi con una certa insistenza su più fronti: il ritorno di fiamma improvviso scompagina i piani

Tra le urgenze più dirimenti in casa Juventus in chiave mercato ci sono sicuramente quegli innesti in difesa e in attacco già da tempo messi in preventivo. Gli infortuni di Bremer e Cabal, infatti, chiameranno Giuntoli a scelte importanti con cui riuscire a modulare un organico che ha palesato non poche lacune. Un discorso analogo, del resto, può essere fatto per l’attacco: la ricerca di un vice Vlahovic, al momento non considerata una priorità, potrebbe letteralmente accendersi nel corso delle prossime settimane.

Nell’ottica del medio-lungo periodo, però, i riflettori di Giuntoli in entrata saranno puntati anche sul centrocampo. Del resto non sono poche le pedine che attualmente non sono considerate imprescindibili. A cominciare da quel Fagioli per il quale l’opzione Napoli sta diventando sempre più concreta. Benché i dialoghi tra i due club non siano stati approfonditi, il club azzurro sta spingendo per provare a trovare il bandolo della matassa, ragionando su un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Complici anche le risposte tutt’altro che rassicuranti fornite da Douglas Luiz in questo primo scorcio di stagione, la ‘Vecchia Signora’ – dunque – ha già acceso i propri radar per non farsi trovare impreparati.

Calciomercato Juventus, Giuntoli non molla Bouaddi

Uno dei profili che, in tempi e in modi diversi, è finito nel mirino della Juventus è sicuramente quello di Ayyoub Bouaddi. Messosi in luce a suon di prestazioni esaltanti in questi mesi che ne stanno consacrando la definitiva crescita, il classe ‘2007 è paragonato in patria ad Adrien Rabiot. Non tanto per le caratteristiche, quanto per la sostanza che è in grado di fornire alla zona nevralgica del campo.

Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto che la valutazione di Bouaddi sia rapidamente ‘schizzata’, fino a raggiungere quota 20 milioni di euro. Come riferito da Marco Conterio, il jolly di centrocampo del Lille avrebbe letteralmente stregato la Juventus, che sta valutando la possibilità di fare del prospetto lanciato da Fonseca l’oggetto di un importante investimento per il presente e il futuro. La concorrenza, però, non manca; a cominciare dal Milan, per poi passare ai tanti club inglesi e spagnoli che hanno cominciato a sondare il terreno nelle ultime settimane. L’asta è aperta.