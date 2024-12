Svolta improvvisa, Chiesa bis in Serie A: prestito accettato

Le strade di Federico Chiesa e della Serie A potrebbero ritornare ad incrociarsi: il calciatore ha già espresso le sua preferenza. Le ultime dalla Francia

Benché non sia ancora cominciata ufficialmente, la sessione invernale di calciomercato sta già cominciando a fare rumore. Trattative più o meno tenute sotto traccia fino a questo momento, infatti, sono in procinto di prendere quota. Viste le esigenze tecnico-tattiche evidenziate da diverse big in questo inizio di stagione, non sono poche le squadre che hanno ormai da tempo cominciato a scandagliare il terreno, alla ricerca di soluzioni interessanti.

La voglia di rivalsa di calciatori che fino a questo momento stanno trovando a trovare motivazioni e minutaggio potrebbe fare il resto. Ne sa qualcosa Federico Chiesa, che fino a questo momento ha totalizzato poco più di 115 minuti nei pochi scampoli di partita a lui concessi da Arne Slot. Fermato da una condizione fisica giudicata ancora approssimativa, l’ex esterno offensivo della Juventus nelle ultime uscite ufficiali o non è stato convocato oppure è stato costretto a guardare dalla panchina i suoi compagni. Non valorizzato da uno scacchiere tattico che ha dimostrato di poter fare a meno di lui, Chiesa sta cominciando a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Dal momento che il Liverpool appare piuttosto restio a mettere a bilancio una minusvalenza immediata dopo aver sborsato 12 milioni di euro più tre di bonus per perfezionarne l’acquisto in estate, per il figlio d’arte potrebbe stagliarsi all’orizzonte l’esperienza di un prestito.

Chiesa di nuovo in Serie A: pressing costante, Napoli e Inter studiano l’affare

A rivitalizzare le voci diffusesi nelle ultime settimane sono, ad esempio, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia. Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, Chiesa avrebbe già confidato il desiderio di trovare minuti in una squadra che gli dia fiducia e spazio. Qualora non si creassero i presupposti per una sua cessione a titolo definitivo, il jolly italiano sarebbe propenso a valutare anche una partenza a titolo temporaneo, con la formula del prestito.

A tal proposito, diversi club di Serie A hanno cominciato a tastare il terreno per capire eventuali margini di manovra. A guidare la lista delle squadre italiane interessate a Chiesa, ad esempio, ci sono sicuramente Inter e Napoli, compagini alle quali il jolly offensivo è stato accostato anche nell’ultima sessione di calciomercato. Tuttavia, anche la Fiorentina starebbe studiando il da farsi, pronta a valorizzare quello che fino a pochi anni fa è stato uno dei suoi gioielli più luminosi. Per accontentare una piazza che non vuole smettere di sognare, l’area tecnica gigliata avrebbe cominciato a tessere la tela.

Ricordiamo, però, i termini economici in cui l’affare con il Liverpool deve essere incardinato. Oltre ad imbastire la trattativa in prestito, i club italiani sono chiamati a ‘chiedere’ ai Reds anche uno sforzo per quanto riguarda il pagamento dell’ingaggio che si aggira sui 7,5 milioni di euro. Ad ogni modo, a convincere Chiesa della bontà di un suo ritorno in Serie A sarebbe stato Luciano Spalletti: viste le poche apparizioni stagionali, l’esterno italiano ha attualmente perso il posto in Nazionale. Dettaglio tutt’altro che trascurabile che si inserisce, comunque, in uno scenario ancora tutto da costruire: rispetto a qualche settimana fa, però, diverse tessere che compongono il puzzle sembrano essere cambiate.