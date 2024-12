Un big della Juve ha stregato il City: doppia ‘chiusura’

La Juventus giocherà questa sera contro la Fiorentina, ma prima bisogna registrare delle grosse novità di mercato che arrivano dal City di Guardiola.

Dopo la sosta natalizia, dunque, la Juventus è pronta per scendere di nuovo in campo. La ‘Vecchia Signora’, infatti, scenderà in campo quest’oggi all’Allianz Stadium per giocare contro la Fiorentina dell’ex giocatore bianconero Raffaele Palladino.

La Juventus ha sicuramente di fronte a sé un avversario davvero ostico, ma dovrà fare di tutto per cercare di portare a casa tre punti fondamentali. I bianconeri, infatti, sono in ritardo in classifica, visto che hanno dieci punti dall’Atalanta capolista. Anche se i bergamaschi hanno una gara in più, ovvero l’1-1 rimediato ieri sera allo Stadio Olimpico contro la Lazio.

Tuttavia, al netto dell’importanza delle questioni di campo, si sa che questo è il periodo anche di tante trattative di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare delle grosse novità che arrivano direttamente dalla Premier League.

Calciomercato Juve, Manchester City di Guardiola su Di Gregorio: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, il Manchester City ha messo gli occhi su Di Gregorio. Il colpo di fulmine è scattato proprio grazie alle parate dell’estremo difensore durante lo scorso match di Champions League tra la Juve di Thiago Motta e la squadra guidata da Pep Guardiola.

Di Gregorio, dunque, è terminato nella lista dei tre giocatori che possono sostituire Ederson, che ormai è un ex giocatore del Manchester City. Il portiere brasiliano, infatti, è ormai un separato in casa nel team di Pep Guardiola. Tuttavia, al netto che nel calciomercato tutto può accadere, è davvero difficile che l’ex Monza lasci la Juventus. Entrambe le parti, di fatto, hanno tutta l’intenzione di continuare il matrimonio sancito la scorsa estate.