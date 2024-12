Addio Pellegrini, tutto fatto: firma in Serie A. Il capitano della Roma – ormai quasi ex – ha già la prossima destinazione. Da capire solo i tempi

La sensazione, vedendolo in campo contro il Milan nella notte di San Siro, è stata che Lorenzo Pellegrini ormai, mentalmente, è fuori dalla Roma. Mandato in campo da Claudio Ranieri nella ripresa, il capitano – forse già ex – non è mai riuscito ad entrare in partita. Non solo appoggi semplici sbagliati, ma anche un’occasione gettata alle ortiche davanti a Maignan.

Insomma, l’occasione che il tecnico gli ha dato se l’è giocata abbastanza male. E un addio appare vicino, segnato. Magari anche a gennaio, anche se sarà difficile. Sicuramente, Pellegrini, lascerà la Roma alla fine di questa stagione in quella che sarà una vera e propria rivoluzione dentro i giallorossi. Ma dove andrà? Si è parlato molto di Napoli nel corso degli ultimi giorni, ma il tema relativo all’Inter è rimasto anche bello intatto. Detto questo, secondo il Corriere della Sera, la destinazione è già scelta.

Addio Pellegrini: firma con l’Inter

Apprezzato da Simone Inzaghi, Lorenzo Pellegrini potrebbe finire all’Inter secondo il più importante quotidiano italiano. Testualmente, sul giornale, si legge questo: “La svolta per lui non è arrivata e il suo addio sembra una conseguenza inevitabile. Quasi sicuramente non a gennaio, ma a fine stagione, con l’Inter che sembra la destinazione più probabile“.

In poche parole sembra essere tutto chiaro, tutto risolto. Pellegrini ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e fino al momento offerte di rinnovo da parte della Roma non ne sono arrivate. E non ne arriveranno. L’addio è solo una questione di tempo, forse gli ultimi sei mesi, forse nemmeno quelli. Non sappiamo come andrà a finire il mese di gennaio. Ma sappiamo benissimo che la storia d’amore con i colori giallorossi è giunta al capolinea.