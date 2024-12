Dalla Juve al Milan: tradimento firmato Conceiçao

Le due big italiane si sfidano sul mercato per un colpo molto importante in vista di gennaio: di mezzo c’è anche lo zampino di Jorge Mendes

Sergio Conceiçao si presenta a Milano con una richiesta ben precisa per la sua nuova dirigenza. Il portoghese vuole un nome molto caro alla Juventus e sta cercando di convincere i rossoneri a fare uno sforzo per strapparglielo.

Il mercato delle italiane sta prendendo corpo in vista di questa finestra di gennaio. Gli obiettivi delle big sono già piuttosto chiari e dichiarati da tempo. La Juventus ha bisogno di un difensore e anche alla svelta, come testimoniato dalle ambasce difensive delle ultime uscite e dai numeri non più straordinari per quanto concerne i gol subiti. Thiago Motta vorrebbe un nome buono per l’immediato ma anche utile per il futuro, magari anticipando un colpo per giugno. Per questo Toloi o similia non convincono, mentre Hancko, già transitato in Serie A con la maglia Viola, costa troppo (il Feyenoord spara 30 milioni).

Il nome su cui si sono concentrati i bianconeri è quindi quello di Antonio Silva, nome già noto nel panorama internazionale per le sue ottime prestazioni con il Benfica. Il patria lo avevano associato a Ruben Dias del Manchester City, ma ovviamente di strada da fare per arrivare a quei livelli ne ha ancora molta davanti a sé. Ciò non toglie che il portoghese classe 2003 sia un nome che può fare benissimo anche in Italia.

Il Milan si inserisce nella corsa ad Antonio Silva: sfida aperta con la Juventus

Proprio per questo su Silva ha messo gli occhi anche il Milan, specie ora che il nuovo tecnico sarà Sergio Conceiçao. L’ex Porto conosce bene il centrale del Benfica e lo vorrebbe al posto di Tomori, ormai in uscita. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Michele De Blasis su X/Twitter, i rossoneri si sono inseriti nella corsa per Antonio Silva, valutato attorno ai 30 milioni dai lusitani.

Per questo Moncada e Furlani hanno chiesto informazioni a Jorge Mendes, che ne cura la procura, per sapere il margine di trattativa e se fosse possibile inserirsi anche ora. A quanto sembra la Juve resta sempre davanti ma le cose potrebbero cambiare proprio grazie al nuovo tecnico scelto a Milanello in queste ore. Vedere Silva in Serie A è un’opzione concreta, forse già a gennaio.