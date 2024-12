Dall’Inter al Milan, tradimento choc a gennaio e colpo in canna per i rossoneri. Apertura totale da parte del club. Ibrahimovic fa sul serio

Pochi giorni ancora di attesa, poi si accenderà il calciomercato di riparazione con un mese ricco di notizie. Cosa succederà non lo sappiamo ancora, ma è evidente che rispetto agli anni passati, quando difficilmente ci sono stati dei colpi che hanno spostato ormai gli equilibri che si erano fatti, stavolta potrebbe essere tutto diverso.

Ci sono diverse formazioni di Serie A che hanno bisogno di innesti: dalla Juventus, passando per la Roma e finendo anche al Milan. I rossoneri, che hanno ufficialmente esonerato Paulo Fonseca affidandosi per i prossimi sei mesi a Sergio Conceicao (primo incrocio con il figlio, nella semifinale di Supercoppa contro la Juventus) stanno pensando, secondo le informazioni riportate da caughtoffside, ad un centrocampista della Premier League. Un ex Inter, entrato nel mirino anche di Lazio e Fiorentina. I biancocelesti, al momento, appaiono avanti – anche se stanno per chiudere con Fazzini dell’Empoli – ma i rossoneri non mollano e sono pronti allo sgarbo che sarebbe clamoroso.

Dall’Inter al Milan: Casadei in rossonero

In poche parole, senza dilungarci ancora troppo, il Milan sarebbe sulle tracce di Cesare Casadei. Con Maresca per l’italiano – anche nel giro dell’Under 21 dove è un elemento fondamentale – sta avendo poco spazio e i Blues si sarebbero decisi a cederlo in prestito. E il Milan lo vuole, per dare quell’imprevedibilità in mezzo al campo che per il momento manca, eccome se manca.

Oltre alle formazioni italiane, su Casadei c’è il forte interesse di qualche formazione di Eredivisie ma anche del Betis nella Liga. Ma stando alle ultime indiscrezioni lui starebbe spingendo per un ritorno in Italia. E Ibrahimovic fa sul serio: sarebbe il primo regalo per Conceicao, il nuovo allenatore, che da oggi sarà a lavoro per cercare di risollevare le sorti di una squadra che ha iniziato malissimo la stagione e che ha portato al “naturale” esonero del portoghese. Da un portoghese all’altro: sperando che i risultati siano diversi.