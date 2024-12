Scambio Milan-Roma e addio Inter: nuova firma in Serie A

Scambio Milan-Roma e addio Inter: big di Serie A spazzate via dai rossoneri. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Il termine della gara tra Milan e Roma non ha arrestato certamente le notizie che hanno fin qui interessato entrambe le squadre, finite nel corso degli ultimi giorni al centro di attenzioni e speculazioni relative alla partita odierna e non solo. Fin qui accomunate da una stagione a dir poco al di sotto delle aspettative, rossoneri e giallorossi avevano attirato attenzioni già in estate per le possibilità relative ad uno scambio tra Abraham e Saelemaekers.

La trattativa, come noto, è andata in porto, permettendo ai giallorossi di avere a disposizione per almeno una stagione un elemento eclettico e qualitativo come il belga, assicurando dall’altro lato un’alternativa fresca e ancora di prospettiva al nuovo tecnico rossonero – che sarà, come anticipato da Sky Sport, il portoghese Sergio Conceiçao, per il proprio fronte offensivo. Il rendimento di Saelemaekers, soprattutto in questa fase post-infortunio, ha portato molti a interrogarsi se il suo futuro nella Capitale possa prolungarsi anche alle prossime stagioni.

Scambio Milan-Roma e nuova sterzata in Serie A: hanno scelto lui

Sempre sul fronte del calciomercato, si intensificano le voci di un possibile scambio tra Roma e Milan. La Roma sarebbe interessata a trattenere l’ex Bologna, sebbene l’importanza e la crescita fin qui palesata, unitamente alla sua posizione contrattuale con il Milan, rendano la potenziale trattativa non proprio di risoluzione immediata.

Per abbassare l’esborso economico, negli ultimi giorni, era stata avanzata anche l’ipotesi secondo la quale la Roma potrebbe proporre l’inserimento di Bryan Cristante, non più centrale nel progetto giallorosso. Il centrocampista italiano, cresciuto nel settore giovanile del Milan, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per i rossoneri, anche in ottica delle liste UEFA.

A fare il punto della situazione in queste ore sono state le penne di Calciomercato.it, che riferiscono come, al di là della situazione Cristante, il principale obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo resti Samuele Ricci del Torino, già cercato con insistenza dall’Inter. Il giovane talento italiano è in cima alla lista dei desideri per il 2025, ma trattare con il presidente Cairo si preannuncia complesso. Per questo motivo, il Milan sta valutando anche alternative come Belahyane, Bondo e Frendrup.