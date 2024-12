Calciomercato Roma, offerta recapitata e nuova firma con lo sconto. Ecco la decisione del club nel merito di un giocatore in scadenza

Ci sono diversi giocatori della Roma in scadenza di contratto. Da Dybala – che però potrebbe rinnovare in automatico il proprio accordo – passando per Paredes, continuando con Zalewski e finendo ad El Shaarawy.

Sicuramente, quindi, la Joya, dovrebbe rimanere almeno fino alla fine della stagione. Stesso discorso, dopo tantissime voci uscite nei mesi scorsi, per Paredes: il Boca Juniors rimane alla finestra, ma non solo, ci sono altre squadre (ne parliamo in un altro articolo) pronte a capire la situazione del centrocampista argentino. Chiuso, invece, il discorso per l’esterno polacco: la Roma cercherà di piazzarlo nel prossimo mese di gennaio per non perderlo a zero visto che fino al momento non c’è mai stato il sentore di un rinnovo.

Calciomercato Roma, offerta ad El Shaarawy per il rinnovo

Detto questo, un ragionamento diverso il club giallorosso – secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da Il Corriere delle Sera – lo sta facendo per il Faraone. El Shaarawy è visto da Ranieri che lo manda in campo con regolarità e lui risponde sempre presente quando chiamato in causa. Evidente che è utile alla squadra ed è per questo che, la Roma, avrebbe messo sul piatto un’offerta di rinnovo per un’altra stagione. Con una postilla, ovviamente.

Vale a dire una firma a cifre inferiori rispetto all’accordo attuale. Nell’opera di risanamento dei conti iniziata dai Friedkin, non c’è più spazio per chi prende una montagna di soldi, ecco perché anche il futuro di Pellegrini – che guadagna 6 all’anno – rimane in bilico. Anzi, sembra essere assai più lontano dalla Roma che dentro Trigoria. Insomma, per con El Shaarawy sarebbe partita la trattativa per la firma, con lo sconto in favore del club. E crediamo che tutto possa andare a buon fine, anche perché il giocatore sta bene nella Capitale ed è uno che ha dimostrato nel corso degli anni di crederci sempre. E di conseguenza è uno che dà sempre tutto.