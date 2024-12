Dal Napoli al Milan: ricarica di gol con lo sconto

Dal Napoli al Milan. Due formazioni che attraversano un momento molto diverso ma che potrebbero incrociarsi nuovamente il prossimo gennaio. Sul mercato.

Ad una giornata dal termine del girone di andata del campionato di Serie A la classifica ha un aspetto chiaro. Anche per quanto riguarda il Napoli ed il Milan.

Due società, due squadre il cui destino sembra incrociarsi fin dalla scorsa estate. Entrambe alla ricerca di un nuovo allenatore ed il nome di Antonio Conte che vibrava nell’aria. Da Castel Volturno a Milanello. Lo voleva fortemente Aurelio De Laurentiis. Lo volevano fortemente i tifosi del Milan. Il Napoli ha poi preso Antonio Conte. Il Milan ha invece scelto Paulo Fonseca. Ora il Napoli è primo in classifica, insieme all’Atalanta, con 41 punti. Il Milan ne ha soltanto 27 e ha appena esonerato il suo tecnico portoghese. Due società che potrebbero nuovamente incrociare desideri e speranze nel prossimo mercato di gennaio.

Un grande attaccante l’obiettivo comune.

Dal Napoli al Milan. E’ sfida per Chris Wood

Il Napoli ci crede perché la sua guida, Antonio Conte, è il primo a crederci. Sempre. Per il tecnico salentino non esiste l’obiettivo ‘minimo’ delle prime quattro posizioni in classifica. Per l’ex Juve conta solo il primo posto.

Per rafforzarlo, e per battere la temibile concorrenza delle formazioni nerazzurre, Atalanta ed Inter, il tecnico di Lecce vuole ulteriori rinforzi per il suo organico. Il Milan, dal canto suo, vuole risalire una classifica deludente. Il neo tecnico rossonero, Sergio Conceicao, sa cosa manca alla formazione rossonera: un attaccante. L’esclusiva di footballinsider247.com appare con perfetto tempismo. Napoli e Milan inseguono l’attaccante del Nottingham Forest, Chris Wood. Classe 1991, attaccante neozelandese, in questa stagione sta offrendo numeri importanti: 11 gol ed un assist in 19 gare di Premier League. Il contratto di Chris Wood con il Nottingham Forest andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. L’attaccante neozelandese rappresenta pertanto un prossimo parametro zero da non lasciarsi sfuggire.

Conte o Conceicao, Napoli o Milan. Chi la spunterà per Chris Wood?