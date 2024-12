Dalla Juve alla Roma: corsia d’emergenza a gennaio

Dalla Juve alla Roma. Il mercato di gennaio è prossimo ad aprire le sue porte. Florent Ghisolfi intende ‘beffare’ Cristiano Giuntoli.

La Roma e Paulo Dybala impattano a San Siro contro il Milan e sanciscono di fatto la fine del rapporto tra il tecnico portoghese Paulo Fonseca ed il club rossonero.

Non certo una decisione che lascia stupiti dal momento che il rapporto tra tecnico e società non è mai sembrato idilliaco né, tantomeno, solido. La formazione di Claudio Ranieri ha dato semplicemente l’ultima ‘spintarella’ alla chiusura anticipata di un rapporto già logoro da tempo. La Roma, dal canto suo, ha conquistato un punto prezioso poiché giocare in casa del Milan non è mai facile né tantomeno scontato uscirne imbattuti. L’ultima gara dell’anno solare ha pertanto dato ulteriore conferma del buon lavoro che sta effettuando il tecnico romano. Il 2024 ci sta salutando mentre il 2025 ci accoglierà, calcisticamente parlando, con una nuova sessione di mercato. E la Roma intende esserci. Per migliorare ancora.

Dalla Juve alla Roma. Davide Calabria sbarca a Trigoria

In verità di cose da sistemare ve ne sarebbero diverse e Claudio Ranieri le avrà fatte presente al direttore sportivo, Florent Ghisolfi. Si cercano pertanto ghiotte opportunità. Ancora meglio se a basso costo.

L’insider di mercato della Juventus, ma non soltanto, Edoardo Mecca, ha pubblicato un post su X in cui ha ‘svelato’ come Davide Calabria piaccia molto alla Roma. Il difensore rossonero, classe 1996, a giugno prossimo andrà in scadenza con il Milan e questo rende più interessante l’eventuale operazione. Su Davide Calabria pare esserci anche la Juventus alla disperata ricerca di uno/due difensori per provare a rimettere in sicurezza una difesa che sta iniziando a perdere solidità.

L’arrivo a Milanello di Sérgio Conceição al posto dell’esonerato Paulo Fonseca potrebbe cambiare lo scenario riguardante il futuro prossimo del difensore di Brescia. Oppure no. La Roma e Florent Ghisolfi seguono l’evoluzione della vicenda poiché Davide Calabria, da portare a Trigoria a parametro zero, merita tutta la necessaria attenzione. Da non scartare a priori, però, l’ipotesi di un indennizzo da parte della Roma da riconoscere al Milan per regalare subito Davide Calabria a Claudio Ranieri.