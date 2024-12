Il pagellone di fine anno, da Svilar a Dybala: i top e flop del 2024 della Roma

Si sta chiudendo uno degli anni più complicati della storia giallorossa, ecco i voti a giocatori, allenatori e società

In attesa del fatidico countdown che ci trasporterà nel 2025, prima di pensare al nuovo anno è tempo di tracciare un bilancio complessivo del 2024, dando i voti ai protagonisti di una delle annate più disastrose della storia della Roma. Caratterizzato da ben 3 esoneri, il 2024 giallorosso ci ha condotti ad un passo dalla zona retrocessione e sempre più lontani dall’obiettivo Champions League, che non viene raggiunto ormai da sei stagioni.

Nonostante l’anno comprenda anche l’ultima parte della scorsa stagione, in questo pagellone di fine anno ci concentreremo solamente sulla stagione in corso, giudicando i tre allenatori, i calciatori, dirigenti e anche la proprietà. Con appena venti punti in classifica in diciotto giornate, la Roma si appresta a chiudere il girone d’andata il 5 gennaio nel derby contro la Lazio.

Pagellone 2024, i voti ai giocatori della Roma

Ovviamente partiremo dalla rosa dei calciatori, iniziando dai portieri e dai difensori.

PORTIERI

Svilar 7.5; Ryan sv; Marin s.v.

DIFENSORI

Celik 4; Saud 5.5; Sangaré sv; Mancini 5.5; Hummels 6.5; Ndicka 6; Hermoso 4.5; Angelino 6; Dahl sv

CENTROCAMPISTI

Cristante 4.5; Paredes 6; Koné 7; Le Fée 4; Pisilli 6.5; Zalewski 4; Pellegrini 4; Baldanzi 6, Saelemaekers 6.5

ATTACCANTI: El Shaarawy 6; Soulé 5; Dybala 6; Dovbyk 5.5; Shomurodov 5.5

Pagellone 2024: i voti ad allenatori, dirigenti e società

ALLENATORI

De Rossi 6; Juric 3; Ranieri 6

DIRIGENTI

Ghisolfi 4; Souloukou 3.5

CLUB

Dan e Ryan Friedkin 3