La Roma cambia ancora: marcia indietro Ranieri

La Roma sta cambiando idea su una mossa di mercato e lo stesso Ranieri ha fatto marcia indietro: Ghisolfi si sta spostando su altri obiettivi

Come si dice sempre il mercato, anche a gennaio, è piuttosto dinamico e le cose possono cambiare da un momento all’altro. Per un ruolo specifico i giallorossi hanno deciso di virare su nomi stranieri, declassando un nome per cui c’era una trattativa piuttosto avanzata.

La Roma deve lavorare con una certa celerità sul mercato di gennaio e Ghisolfi è sotto esame, come riportato dai vari organi di stampa in questi giorni. Il ds francese oltre ad essere celere nell’intervento deve anche trovare i profili giusti, che possano piacere a Ranieri e a quello che sarà il prossimo tecnico della Roma. Per questo l’idea è quella di tenere bene presente quali sono le migliori piste italiane, che non hanno bisogno di tanto tempo di inserimento e guardare all’estero solo dove necessario.

Uno dei ruoli che sembra più probabile coprire con un profilo straniero piuttosto che tricolore è il terzino destro, per cui scendono le quotazioni di un nome gettonatissimo fino a poco tempo fa e salgono quelli di alcuni outsider. Il profilo che sembrava essere nelle grazie di Ranieri era quello di Gabriele Zappa, 25enne del Cagliari, titolare inamovibile con Nicola e autore di due gol (contro il Milan) in questo campionato. La Roma sembra disposta ad investire su di lui anche una discreta cifra, ma al momento, secondo le indiscrezioni che la nostra redazione ha raccolto, il suo nome sarebbe scivolato in fondo alla lista di Ghisolfi.

Zappa non è più la priorità per la fascia destra: la Roma ha altri obiettivi

Per il ds francese adesso i favoriti per la corsia di destra a gennaio sono Ratiu e Sildillia. Due nomi giovani e di prospettiva che valgono già parecchio sul mercato internazionale. Andrei Ratiu del Rayo Vallecano si sta mettendo in mostra come uno dei migliori terzini destri della Liga e per questo è finito nel mirino di club importanti come il Barcellona, il Tottenham e il Bayer Leverkusen. La valutazione sembra essere già superiore ai 20 milioni, tanta roba per le casse della Roma.

Qualcosa in meno costa Kiliann Sildillia, esterno del Friburgo vicecampione olimpico a Parigi2024 con la Francia di Kone. Ha 22 anni e già una discreta esperienza, anche se in questa stagione ha giocato solo 8 gare in Bundesliga, per un totale di 139′. Rapido e scattante potrebbe avere le caratteristiche giuste per spiccare come esterno del 3-5-2, a tutta fascia. Per lui sono stati richiesti circa 15 milioni di euro.