Ribaltone Ghisolfi: addio alla Roma dopo sei mesi

Nuova pista di mercato per il calciatore voluto espressamente dal Ds transalpino: il club spagnolo lo vuole già a gennaio

319 minuti totali in Serie A in 18 gare, considerando anche le quattro partite saltate per indisponibilità a causa di un infortunio al legamento collaterale. Nella gestione Ranieri i minuti in campo sono solo 62, ma da titolare, nella disgraziata trasferta di Como dello scorso 15 dicembre. Questo il magro, magrissimo, bilancio di uno dei nuovi arrivati a Trigoria nel corso della confusionaria campagna acquisti estiva.

Pagato ben 23 milioni di euro, espressamente voluto dal Ds Florent Ghisolfi, che era rimasto incantato dalle sue prestazioni con la maglia del sorprendente Rennes, il giovane centrocampista non sta trovando molto spazio nelle scelte del tecnico testaccino.

Mister Ranieri, dopo qualche logico esperimento, sembra aver trovato la giusta formula sulla linea mediana: i titolari sono Manu Koné e Leandro Paredes, con l’inserimento di uno tra Niccolò Pisilli e Lorenzo Pellegrini qualora si volesse, come fatto a Milano nell’undici iniziale, passare ad un centrocampo a tre. Per il classe 2000, al pari di Matìas Soulé qualche metro più avanti come collocazione sul terreno di gioco, non sembra proprio esserci posto.

Inevitabili, dunque, le voci di mercato che vorrebbero un addio anticipato del giocatore già nella prossima finestra invernale di scambi. A richiedere il centrocampista, oltre a qualche sirena in patria, c’è un club spagnolo che sta monitorando con molta attenzione la situazione.

Le Fèe, addio a gennaio: lo vuole il Betis

Nell’àmbito di una supposta rivoluzione di mercato che già potrebbe portare all’addio di senatori quali Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Nicola Zalewski, forse c’è spazio anche per la cessione di Enzo Le Fèe, forse colui che più ha pagato le pur legittime scelte, fatte per il bene della squadra, da parte dell’allenatore romano.

Come rivelato dal quotidiano francese ‘Le Parisien‘, il transalpino ha destato l’interesse del Real Betis che, pur non navigando in ottime acque dal punto di vista finanziario, sarebbe disposto a tesserare il calciatore. Aprendo preventivamente un dialogo proprio col dirigente giallorosso che tanto lo ha voluto a Trigoria.

Stando a quanto riferito dalla stampa d’Oltralpe, Le Fèe non avrebbe chiesto la cessione, ma sarebbe piuttosto scontento della sua esperienza in Italia. Almeno fino a questo momento. Il club spagnolo vorrebbe muoversi sulla strada di un prestito con diritto di riscatto. Ghisolfi ci pensa: non è mai troppo tardi per cambiare idea. Soprattutto se la cessione portasse ad un maggior margine di manovra in entrata in altre zone di campo, come espressamente chiesto da Sor Claudio.