Scambio Roma-Inter a sorpresa: rottura definitiva e addio

L’intreccio di mercato tra la Roma e l’Inter può rappresentare una traccia importante in chiave mercato nel corso delle prossime settimane. Ecco come stanno le cose

Archiviato il pareggio dai tanti risvolti di San Siro, la Roma sta ricaricando le batterie in vista del prossimo impegno di campionato. Un confronto tutt’altro che banale visto che i giallorossi se la vedranno contro la Lazio nella tanto attesa stracittadina della Capitale. Intanto, Ghisolfi è al lavoro per riuscire a puntellare un organico che continua a palesare lacune strutturali di un certo tipo in settori nevralgici del campo.

Benché le priorità della Roma siano rivolte ad acquisti mirati sulle corsie esterne e in attacco, occhio a quanto potrebbe succedere a centrocampo. La sempre più probabile partenza di Enzo Le Fée e la posizione tutt’altro che solida di Lorenzo Pellegrini, infatti, potrebbero creare i presupposti per un vero e proprio restyling della mediana. Sondato da diversi club turchi e dall’Inter, il capitano della Roma ha calamitato l’interesse di svariati club di Serie A. A tal proposito, oltre all’ipotesi Napoli, con cui è ancora in piedi l’ipotesi di uno scambio con Raspadori, occhio soprattutto all’Inter. Da sempre molto attento a questo genere di situazioni, Marotta può far leva su una carta che dalle parti di Trigoria conoscono molto bene: Davide Frattesi.

Calciomercato Roma, prende corpo l’idea di uno scambio Frattesi-Pellegrini

Pur evidenziando le difficoltà di un’operazione piuttosto complessa se contestualizzata nel mercato di gennaio, a rilanciare l’ipotesi di uno scambio suggestivo tra Pellegrini e Frattesi è l’edizione online de ‘Il Romanista’. Del resto, quello dell’ex mezzala del Sassuolo è un profilo mai uscito dai dossier della Roma che in tempi e in modi diversi ha provato a fiutare la fattibilità dell’operazione.

Benché sia Pellegrini che Frattesi non stiano vivendo periodi particolarmente brillanti tra le file delle sue squadre, Roma e Inter dovranno prendere in considerazione diversi fattori. Oltre alla diversa scadenza contrattuale (2026 nel caso del romanista, 2028 per l’interista), da evidenziare anche la discrepanza relativa alla valutazione dei due cartellini, a favore di Frattesi. Ecco perché, pur cominciando a ragionare sulla fattibilità dell’operazione, la Roma dovrà mettere in conto eventualmente un esborso cash per provare ad accontentare le richieste dei Campioni d’Italia uscenti.

Rispetto a quanto sottolineato nell’ambito dei sondaggi del Napoli, però, in vista del possibile binomio Pellegrini-Inter il tema ingaggio non sembra rappresentare un ostacolo rilevante. Operazione complessa, dunque, ma non impossibile: staremo a vedere se le prossime settimane potranno schiudere occasioni interessanti sotto questo punto di vista.