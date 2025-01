Calciomercato Roma, apertura improvvisa: sgasata da 12 milioni

Apertura improvvisa per il sorpasso a destra: sgasata da 12 milioni di euro per la firma con la Roma. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Domenica sera, allo Stadio San Siro, la Roma ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Milan, risultato che la colloca al decimo posto in classifica con 20 punti. La partita ha visto momenti di tensione, culminati con l’espulsione dell’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, esonerato poco dopo la gara.

Sul fronte giallorosso, la partita di Milano ha sicuramente lasciato intravedere ulteriori passi in avanti, senza però mascherare la consapevolezza di dover apporre importanti modifiche nel corso delle prossime settimane. Il cammino a dir poco complicato della Roma fino a questo momento, infatti, ha evidenziato la necessità di interventi sul mercato per rafforzare vari reparti e aumentare la profondità della squadra.

In vista della finestra di trasferimenti di gennaio, in quel di Trigoria si starebbero pianificando operazioni sia in entrata che in uscita, con nomi coinvolti quali quelli di Le Fée, Shomurodov, Zalewski, ma anche di profili maggiormente altisonanti come Cristante e, soprattutto, Pellegrini.

Calciomercato Roma, c’è Sildillia per la fascia destra: costa 12 milioni

Per quanto riguarda gli acquisti, la Roma sta valutando l’ingaggio di un attaccante per aumentare la competitività nel reparto offensivo. Uno dei nomi sul taccuino è quello di Beto, ex Udinese, attualmente all’Everton, alla luce della necessità di assicurare una valida alternativa ad Artem Dovbyk.

Un’altra priorità per i giallorossi è il rafforzamento della fascia destra difensiva. In questo contesto, Kiliann Sildillia del Friburgo è un profilo che suscita interesse, come riportato dalle penne di Footmercato. Dopo una stagione positiva e una partecipazione significativa alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la nazionale francese, Sildillia ha vissuto un inizio di stagione complicato, trovando poco spazio sotto la nuova gestione tecnica del Friburgo.

Il club tedesco è disposto a cedere il giocatore per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. La Roma, alla ricerca di un terzino destro affidabile, potrebbe considerare l’investimento per assicurarsi le prestazioni del 22enne francese, che ha intanto perso spazio a favore di Lukas Kübler in terra tedesca.

Il Marsiglia, dal proprio canto, dopo essere stato vicino al giocatore in estate, al momento sembra fuori dalla corsa. Sarà interessante vedere se la Roma farà un passo concreto per questo profilo durante le settimane di gennaio, alle quali approcciare con la consapevolezza di avere l’occasione giusta per limare una rosa in crescita ma certamente più che perfettibile.