Chiesa torna in Serie A, pazienza finita: la chiudono così

Chiesa, pazienza finita e decisione già presa in vista del calciomercato invernale. Gran ritorno, Serie A avvisata.

Federico Chiesa, talentuoso esterno italiano, ha vissuto mesi difficili al Liverpool dopo il suo trasferimento dalla Juventus lo scorso agosto. Acquistato per 12 milioni di euro più 3 milioni di bonus, Chiesa ha collezionato solo quattro presenze con i Reds, totalizzando circa 115 minuti in campo.

Le aspettative sul suo contributo offensivo sono state disattese, complici una condizione fisica non ottimale e difficoltà di adattamento al calcio inglese. Il tecnico Arne Slot ha spesso preferito altre opzioni, relegando Chiesa a un ruolo marginale. In questo contesto, il Liverpool sta valutando la possibilità di cedere Chiesa in prestito per permettergli di ritrovare continuità e fiducia.

Pazienza finita Chiesa, il Liverpool ha già deciso: c’è la Serie A

Diversi club di Serie A hanno manifestato interesse per un suo ritorno, tra cui Napoli, Inter e Fiorentina. Tuttavia, l’ingaggio elevato del giocatore, circa 7,5 milioni di euro annui, rappresenta un ostacolo significativo per le società italiane. Secondo quanto già emerso nelle scorse settimane e giorni, anche l’Atlético Madrid avrebbe mostrato interesse per Chiesa, valutando un’operazione in prestito con il contributo del Liverpool al pagamento dell’ingaggio.

La situazione si arricchisce ulteriormente alla luce delle recenti notizie riportate da Fichajes.net, secondo cui il Liverpool avrebbe perso la pazienza nei confronti di Chiesa, considerando una sua cessione definitiva già nella finestra di mercato invernale. Il club inglese sarebbe disposto ad ascoltare offerte per il trasferimento a titolo definitivo, aprendo scenari inaspettati per il futuro

Per Chiesa, un ritorno in Serie A potrebbe rappresentare l’opportunità di rilancio dopo un’esperienza estera poco fortunata. Tuttavia, le condizioni economiche dell’operazione e la concorrenza di club stranieri rendono incerto l’esito della vicenda. Nei prossimi giorni, l’entourage del giocatore e il Liverpool potrebbero concretamente iniziare a valutare possibili soluzioni e proposte, mettendo il giocatore ufficialmente sul mercato.

L’ipotesi di un prestito potrebbe essere una delle più probabili, sebbene ad oggi non risultino ancora delle vere e proprie offerte o trattative. Seguiranno aggiornamenti.