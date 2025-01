La partita contro la Roma ha evidenziato le difficoltà dei rossoneri: nonostante il vantaggio iniziale con il gol Reijnders, la squadra non è riuscita a mantenere il controllo, subendo il pareggio di Dybala e rischiando in più occasioni di uscire sconfitta da San Siro. Le tensioni sono aumentate quando Fonseca è stato espulso per proteste riguardanti un possibile rigore non concesso, episodio che ha ulteriormente incrinato la sua posizione.

La dirigenza del Milan ha reagito rapidamente, nominando Sergio Conceicao come nuovo allenatore con un contratto fino al 2026. L’ex Porto, noto per il suo stile di gioco dinamico e offensivo, ha il compito di risollevare le sorti della squadra e puntare a una posizione che garantisca l’accesso alle competizioni europee.

Dalla Juventus al Milan, Coinceicao ha scelto il rinforzo in difesa: le ultime su Christensen

Questo cambio in panchina potrebbe influenzare anche significativamente le strategie di calciomercato del Milan nel mese di gennaio, durante il quale in quel di Via Aldo Rossi potrebbero essere prese decisioni di non poco conto per apportare modifiche ad una rosa importante ma perfettibile da diversi punti di vista.

In particolar modo, secondo El Nacional, il tecnico portoghese avrebbe individuato in Andreas Christensen, difensore del Barcellona, un rinforzo ideale per la difesa rossonera. Nonostante i problemi fisici che hanno limitato le sue presenze in questa stagione, Christensen è apprezzato per la sua capacità di anticipare gli avversari e la sua abilità nel gioco aereo.

Il Barcellona, dal canto suo, potrebbe considerare la cessione del danese per alleggerire il monte ingaggi e finanziare nuovi acquisti. Come noto, anche la Juventus ha mostrato interesse per Christensen, alla ricerca di un sostituto per il difensore Gleison Bremer. Tuttavia, l’arrivo di Conceicao al Milan potrebbe accelerare le trattative, con i rossoneri pronti a offrire circa 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’esperto difensore danese, finito altresì nel mirino della stessa Inter negli ultimi mesi e, più in generale, attenzionato da una Serie A e altri campionati europei proprio per la sua marginalità rispetto al progetto di Flick al Barcellona.

Uno scenario ancora in piena evoluzione ma che, ad oggi, potrebbe avere un esito clamoroso, soprattutto se il pezzo su citato venisse confermato: come si ricorderà, infatti, in seguito ai primi accostamenti di Christensen al Barcellona, le cifre circolanti parevano assestarsi sui circa 30 milioni di euro o poco meno. Un range sicuramente diverso rispetto a quello attuale.