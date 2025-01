Fiato sospeso Juve-Roma: sì ‘cancellato’, bufera giallorossa

Fiato sospeso e ribaltone giallorosso con bufera: Juve-Roma è già finita. Le ultime di calciomercato in vista dell’imminente apertura della sessione invernale.

La Roma si prepara a un calciomercato di gennaio potenzialmente decisivo, con l’obiettivo di rinforzare una rosa che necessita interventi mirati in diversi reparti. Mentre l’attenzione continua ad essere rivolta anche in difesa, l’attacco resta al centro delle discussioni in casa giallorossa.

La probabile partenza di Eldor Shomurodov, ai margini del progetto tecnico ma sfruttato quando necessario dai tre allenatori finora alternatisi sulla panchina giallorossa, acuisce la necessità di trovare alternative valide, soprattutto per supportare Artem Dovbyk, attualmente unico riferimento offensivo oltre all’uzbeko.

Un nome che pareva poter tornare a circolare è quello di Georges Mikautadze, attaccante georgiano del Lione già accostato alla Roma durante la scorsa estate. Il ventiquattrenne ha attirato l’attenzione per la sua capacità di abbinare tecnica e velocità, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per il gioco giallorosso. In questa stagione, l’attaccante ha totalizzato 21 presenze con il Lione, realizzando 7 gol e 1 assist, numeri che confermano il suo valore.

Calciomercato Roma, like e passo indietro immediato: il futuro di Mikautadze è tutto da scrivere

La sua valutazione economica rappresenta un ostacolo significativo: il contratto con il club francese scade nel 2028, e il Lione non sembra intenzionato a cederlo per meno di 18 milioni di euro. Secondo le notizie degli ultimi giorni e settimane, il Galatasaray aveva presentato una prima offerta di circa 17 milioni di euro per Mikautadze, comprensiva di bonus.

Tuttavia, questa proposta è stata rifiutata dal Lione, ritenendola insufficiente. Era stato già evidenziato che i francesi non sono al momento disposti a negoziare a queste condizioni. La Roma, pur interessata al giocatore, così come lo era stata la scorsa estate insieme alla Juventus, non pare essere coinvolta in questo scenario di mercato, affascinante quanto complicato.

L’ultimo aggiornamento sulla vicenda merita però di essere citato, ricordando i ribaditi interessi del Galatasaray per Mikautadze, dei quali ha parlato il giornalista turco Yagız Sabuncuoglu. Come notato e riferito da quest’ultimo, un recente evento social ha generato ulteriore curiosità sul futuro del centravanti: Mikautadze avrebbe, infatti, messo un “like” al commento di un tifoso su Instagram che lo invitava a trasferirsi al Galatasaray, salvo poi rimuoverlo poco dopo. Questo gesto ha alimentato speculazioni sul suo futuro, ancora in pienissima evoluzione.