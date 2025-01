Futuro Dybala, game over: il tecnico ha detto basta

Non si placano le voci e le indiscrezioni riguardanti il futuro di Paulo Dybala: il numero 21 della Roma continua a caracollare l’attenzione mediatica

Paulo Dybala è risalito in cattedra. Dopo la grandissima prestazione contro il Parma, il numero 21 della Roma si è reso protagonista di un’altra prestazione scintillante, questa volta a San Siro contro il Milan. “C’è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala“: il leit motiv lanciato da Claudio Ranieri calza a pennello per descrivere al meglio la crescita di una squadra che non può passare dalle giocate del suo attaccante.

Rispetto a qualche settimana fa, il futuro della ‘Joya’ sembra ormai essere scandito, almeno a gennaio. A meno di offerte eclatanti dell’ultim’ora, infatti, l’attaccante argentino dovrebbe restare nella Capitale a prescindere dalla situazione riguardante il rinnovo automatico, tema peraltro non banale. Accostato sia al Boca Juniors che a diversi club turchi, dunque, l’ex vice capitano della Juventus non dovrebbe muoversi a gennaio. Diverse tessere stanno componendo un puzzle ormai definito nei suoi aspetti essenziali; le ultime, in ordine di tempo, trapelano dalla Turchia.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: niente Galatasaray per Dybala

Secondo quanto riferito dal portale ‘Sozku’, infatti, l’area tecnica del Galatasaray avrebbe deciso di non affondare il colpo per l’attaccante della Roma. Intenzionati a puntellare altre zone del campo con acquisti mirati, i giallorossi di Istanbul giudicherebbero eccessivi i costi di un’operazione mai entrata nel vivo e per la quale sono stati effettuati soltanto del sondaggi esplorativi.

Non avendo ricevuto aperture definitive dal calciatore, che non ha mai espresso fino a questo momento l’intenzione di lasciare la Roma, il Galatasaray avrebbe dunque deciso di tirare i remi in barca e virare su altri obiettivi. Stando così le cose, solo un clamoroso dietrofront riaprirebbe il canale Dybala-Turchia: ricordiamo, infatti, che anche l’opzione Fenerbahçe resta piuttosto fredda, visto che i gialloblu hanno deciso di approfondire con convinzione il dossier Talisca.