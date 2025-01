Gol e addio Roma: se ne va subito da De Zerbi

Emergono novità di rilievo in merito ad uno dei profili più chiacchierati degli scorsi mesi in Serie A, pronto ad accendere il mercato invernale

L’affascinante stagione 2024/25 della massima lega italiana è attualmente sotto i riflettori di tutto il panorama calcistico del Vecchio Continente, dove, oltre ad apprezzare un campionato tornato ad essere straordinariamente imprevedibile, svariate big europee hanno segnato sul proprio taccuino alcuni promettenti talenti attualmente in forze nella penisola.

Difatti, oltre all’affascinante equilibrio vigente nelle zone più alte della classifica, ad impreziosire ulteriormente la Serie A dell’anno corrente vi sono alcune big scivolate in basso (impossibile non citare in tal senso la Juventus, la Roma e il Milan) e un generale innalzamento del livello medio delle medio-piccole, dove si nascondono in bella vista alcuni talenti cristallini, pronti a fare la fortuna di società ben più blasonate.

Basti pensare al luccicante talento di Nico Paz – capace di imporsi da subito come leader tecnico del Como di Fabregas grazie ad una qualità fuori dal comune – o all’altrettanto sorprendente importanza di Denis Man all’interno dell’economia tecnico-tattica del Parma, dove la sua tecnica fuori dal comune rimane un vantaggio difficile a cui rinunciare.

Nel corso del mercato invernale potrebbero nuovamente cambiare i precari equilibri conquistati sinora in classifica, proprio in virtù del possibile trasferimento di questi giovani diamanti o della riscoperta di talenti sinora poco valorizzati.

Raspadori mania in Serie A: De Zerbi anticipa tutti?

Uno dei nomi più chiacchierati delle scorse settimane è senza dubbio alcuno quello di Giacomo Raspadori, il cui cartellino sembrerebbe essere obiettivo di un gremito gruppo di società in giro per la penisola e non solo. Il motivo di cotanto interesse nei confronti dell’ex Sassuolo è senza dubbio rintracciabile nel sorprendente rapporto tra la qualità espressa e la versatilità dimostrata nel corso degli anni.

Difatti, nell’attuale riserva del Napoli di Antonio Conte convivono diversi ruoli, potendo egli ricoprire con efficacia sia le corsie laterali che quelle centrali, a causa del particolare dinamismo garantitogli da una spiccata rapidità nel breve e da una tecnica solitamente interdetta a chi può persino fungere da prima punta.

Sul calciatore originario di Bentivoglio attualmente hanno posato i propri occhi sia la Roma di Claudio Ranieri che la Juventus di Thiago Motta, entrambe particolarmente intrigate dall’idea di conquistare un jolly offensivo di tale pregio.

Vi è tuttavia una vecchia conoscenza di Raspadori che ne ha tessuto le lodi alla propria dirigenza: Roberto De Zerbi. Il tecnico del Marsiglia ha allenato Raspadori al Sassuolo e ora, secondo quanto riportato da CoeurMarseillais, sarebbe nuovamente intrigato dall’idea di beneficiare della duttilità del classe 2000.