Incrocio Roma-Juventus: doppio accordo e sorpasso al fotofinish

Le strade di Roma e Juve ritornano ad incrociarsi in maniera importante: c’è posto soltanto per un calciatore, i dettagli

Rinascita. Dopo una prima parte di stagione che definire complicata sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, i giallorossi si approcciano al nuovo anno con la volontà di imprimere la svolta decisiva ad un campionato che finora non li ha visti protagonisti, ritrovando punti e continuità di gioco. Il mercato di gennaio, sotto questo punto di vista, potrebbe fornire un contributo piuttosto rilevante.

A tal proposito, si segnalano mosse concrete della Roma sia in entrata che in uscita. Tra i nomi attorno ai quali orbita il mercato della Roma, ad esempio, a caracollare l’attenzione mediatica negli ultimi giorni è stato soprattutto il profilo di Enzo Le Fée. Il centrocampista francese, che si è ritagliato soltanto 460 minuti complessivi tra campionato, Europa League e Coppa Italia, è sulla lista dei cedibili. A sondare il terreno prima e a trovare l’accordo poi con l’ex Rennes è stato il Real Betis: destinazione gradita al classe ‘2000, pedina fondamentale di un intreccio che coinvolge direttamente anche la Juventus.

Calciomercato Roma, da Arthur a Le Fée: scacco matto alla Juventus

Non è un mistero, infatti, che il club andaluso sia anche sulle tracce di Arthur, ormai ai margini del progetto tecnico della Juventus. Tuttavia, come evidenziato da Nicolò Schira, il Real Betis non ha ancora trovato l’accordo con il club bianconero in merito alla ripartizione dello stipendio, il che potrebbe spingere gli iberici a virare con convinzione proprio su Le Fée.

Per puntellare la loro mediana, i biancoverdi possono infatti ‘permettersi’ un solo innesto in entrata. Ragion per cui nel corso delle prossime ore la compagine andalusa sarà chiamata ad una scelta definitiva: Arthur o Le Fée. Ad imprimere la svolta definitiva alle due trattative, in un senso o nell’altro, sarà l’eventuale accordo con Roma e Juve. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva e chiudere il cerchio, dopo aver ‘incassato’ le aperture convinte dei due calciatori. Staremo a vedere cosa succederà.