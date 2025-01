Juventus e Conte sorpresi: così si sblocca il ritorno

Bianconeri avvisati: c’è anche il Napoli nella lista delle pretendenti ad uno degli obiettivi più concreti del mercato della ‘Vecchia Signora’. Le ultime

Tra le priorità della sessione invernale di calciomercato della Juventus c’è sicuramente l’acquisto di (almeno) un difensore in grado di rimpiazzare momentaneamente Bremer. Chiaramente gli innesti per il reparto arretrato potrebbe essere molteplici nel caso in cui, come tutto lascia presagire, si concretizzasse anche l’addio di Danilo, finito ai margini del progetto tecnico bianconero.

In un mosaico che potrebbe arricchirsi di nuovi protagonisti, Cristiano Giuntoli ha dunque cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Del resto non sono pochi i profili finiti nella lista dei desideri del football director della ‘Vecchia Signora’. Se l’interessamento per Hancko è da derubricare in vista della campagna acquisti estiva, immediato potrebbe essere il colpo Antonio Silva. Il Benfica, però, ha rispedito al mittente la prima proposta messa sul piatto dalla Juve, consistente in un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. A cifre leggermente inferiori ‘Madama’ ha provato a sondare il terreno anche con il Milan per Fikayo Tomori che, però, con il passare delle ore sembra essere sempre più lontano dal possibile approdo a Torino.

Calciomercato Juventus e Napoli, dall’Inghilterra: Newcastle e Tottenham fanno sul serio per Tomori

L’esonero di Fonseca e l’arrivo sulla panchina del Milan di Conceiçao hanno infatti rimescolato le carte in tavola visto che il club rossonero potrebbe anche decidere di togliere dal mercato il difensore inglese. Se sia una strategia di mercato oppure no, la Juve dovrà comunque vedersela con una concorrenza piuttosto folta.

Come riferito da Tbr Football, infatti, il Newcastle e il Tottenham starebbero continuando a monitorare la situazione, pronte ad uscire allo scoperto nel caso in cui si concretizzassero scenari propizi. Ma non è finita. Ad effettuare sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno per capire eventuali margini di manovra sarebbe stato anche il Napoli di Antonio Conte. Con l’obiettivo di formare un tandem difensivo forte e dinamico Buongiorno-Tomori, gli Azzurri avrebbero allacciato i primi contatti, informandosi sui costi di un’operazione che, almeno a gennaio, si preannuncia comunque molto complicata. Ad ogni modo, strada in salita per la Juve che oltre alla presa di posizione del Milan, dovrà vedersela con una concorrenza pronta a far cambiare le carte in tavola.