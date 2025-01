Nuovo bomber Juve, la Roma è fuori dai giochi: cifre UFFICIALI

La Juventus ha in mano un nuovo bomber proprio a discapito della Roma: ci sono già delle cifre ufficiali a riguardo

I bianconeri e i giallorossi stanno concentrando le proprie attenzioni sullo stesso nome ma i primi sembrano essere in vantaggio. Può essere un colpo importante per gennaio per Thiago Motta, mentre Ranieri dovrà virare altrove.

La Roma deve cercare di regalare a Ranieri un attaccante il prima possibile. Il rendimento di Dovbyk, benché in leggero miglioramento, ancora non convince a pieno e tra l’altro l’ucraino non ha nemmeno alternative che possano consentirgli di tirare il fiato. Andare avanti così fino a giugno non è proponibile e lo stesso Shomurodov è pronto a fare le valigie per giocare altrove (si parla di Empoli o Cagliari).

Tra i nomi che maggiormente piacciono a Trigoria c’è quello di Beto, attaccante portoghese dell’Everton, società appena acquistata dai Friedkin. Per associazione di idee e per convenienza anche della trattativa, non è così impensabile poter ipotizzare uno sbarco dell’ex Udinese a Trigoria. Il problema è che a gennaio il classe ’98 fa gola a diverse squadre e la concorrenza sembra essere anche importante.

La Juventus in vantaggio per Beto: la quota dei bookmakers è più bassa di quella della Roma

Su Beto ha messo gli occhi anche la Juventus, che ha bisogno di un vice Vlahovic di livello, considerando i continui problemi fisici di Milik. Per Thiago Motta un giocatore fisico come il portoghese, in grado di fare reparto da solo, sarebbe una buona scelta, almeno per tamponare l’emergenza fino a giugno. L’ex Udinese non ha trovato molto spazio all’Everton e il suo ambientamento in Premier League è stato tutt’altro che semplice in questo paio d’anni.

Un ritorno in Italia sarebbe gradito e stando alle quote dei bookmakers anche probabile. Sorprende però vedere come, ad esempio, Goldbet offra una quota più bassa per un passaggio di Beto alla Juventus (4) rispetto alla Roma (7.50). I bianconeri potrebbero quindi sorpassare la concorrenza nonostante siano proprio i Friedkin a decidere l’esito della trattativa. In tal caso per Ranieri dovrebbe essere pronta un’alternativa più credibile (Lucca?).