Rivoluzione e addio Milan: firma gratis con la Roma

Il calciomercato invernale del 2025 si preannuncia cruciale per la Roma, determinata a rafforzare la rosa e a risolvere alcune situazioni contrattuali complesse. Tra i movimenti più significativi, spicca la possibile cessione del centrocampista Enzo Le Fée al Real Betis. Il francese, arrivato in estate dal Rennes, ha trovato poco spazio a causa di infortuni e della forte concorrenza a centrocampo, rendendo plausibile un suo trasferimento per ritrovare continuità.

Parallelamente, in quel di Trigoria si sta lavorando per blindare alcuni dei suoi giovani più promettenti. Il portiere Mile Svilar, protagonista di prestazioni convincenti, è finito nel mirino del Manchester City, ma il club capitolino intende prolungare il suo contratto per respingere le avances inglesi.

Sul fronte delle uscite, Nicola Zalewski sembra destinato a lasciare la Capitale, alla luce della sua posizione contrattuale e di un rendimento ormai da troppo tempo insufficiente. Nel frattempo, il Milan ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Sergio Conceição, subentrato a Paulo Fonseca dopo un avvio di stagione deludente che ha visto i rossoneri scivolare all’ottavo posto in Serie A, proprio dopo il pareggio con i giallorossi.

Addio Milan e colpo di scena Conceicao-Calabria: la Roma resta vigile

Il recente pareggio tra Milan e Roma ha acceso i riflettori su possibili operazioni di mercato tra i due club. La Roma è interessata a trattenere Alexis Saelemaekers, arrivato in prestito dal Milan, e potrebbe imbattersi in trattative coinvolgenti nomi interessanti per la controparte, come lo stesso Tammy Abraham o Bryan Cristante.

Il futuro dell’attaccante inglese, attualmente in prestito al Milan, resta incerto, non avendo ancora convinto pienamente i rossoneri. Non a caso, dunque, sulle colonne di Milanlive.it, Martin Sartorio presenta anche il suo nome nella lista di possibili partenti fra sei mesi. Ciò significherebbe, ovviamente, che il Milan deciderà di non riscattarlo. In questa rosa di nomi, figurano anche Florenzi, Jovic e Davide Calabria, sul quale non vanno trascurate le ultime notizie. Il terzino destro, stando a quanto si legge, spera di ritrovare spazio sotto la nuova gestione di Conceicao, dopo essere finito ai margini con Fonseca, che gli ha preferito Emerson Royal.

Tuttavia, con il contratto in scadenza a giugno, il suo futuro rimane in bilico, con l’interesse di club come Juventus, Monza e Roma pronti a farsi avanti, così come alcuni club turchi o arabi. I giallorossi erano stati accostati al giocatore già nel recente passato, alla luce della sua marginalità rispetto al club rossonero e la parallela necessità della Roma di migliorare la fascia destra.