Yildiz saluta la Juve? Giuntoli cala il doppio asso, cifre ufficiali

Doppio asso Giuntoli e cifre ufficiali in casa Juventus: non solo l’addio di Yildiz, calciomercato bianconero già infuocato.

La Juventus sta attraversando una fase potenzialmente cruciale per gli esiti della stagione 2024-2025, con necessità evidenti di rafforzare sia la difesa che l’attacco. Gli infortuni di Bremer e Cabal hanno indebolito il reparto arretrato, mentre la zona offensiva ha mostrato carenze nella finalizzazione, come evidenziato dal recente pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, incastratosi, più generalmente, in un insieme di risultati non proprio in linea con le iniziali aspettative di tifosi e società.

Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è al lavoro per individuare soluzioni efficaci sul mercato. In difesa, l’obiettivo principale sembra poter essere David Hancko del Feyenoord, un centrale mancino capace di adattarsi anche come terzino sinistro. Tuttavia, la valutazione del giocatore, superiore ai 30 milioni di euro, rappresenta un ostacolo significativo.

Parallelamente, Giuntoli sta esplorando alternative di varia nazionalità, provenienza, affidabilità e costo. Tra queste, Antonio Silva del Benfica e Ardian Ismajli dell’Empoli, per garantire a Thiago Motta le risorse necessarie a stabilizzare questo reparto. Per quanto riguarda l’attacco, le condizioni fisiche di Arkadiusz Milik destano preoccupazione, spingendo la dirigenza a valutare nuovi innesti. Giacomo Raspadori del Napoli è un profilo che suscita interesse, grazie alla sua versatilità tra attacco e trequarti.

Tuttavia, le trattative con il club partenopeo si preannunciano complesse, mentre altre opzioni includono Arnaud Kalimuendo del Rennes e Randal Kolo Muani del Paris Saint-Germain, entrambi giovani talenti che potrebbero apportare freschezza e dinamismo in quel di Torino.

Dall’addio di Yildiz alla lista di Giuntoli per il mercato di gennaio: i ‘numeri’ in casa Juventus

Un altro aspetto cruciale riguarda il futuro di Kenan Yildiz, giovane talento turco classe 2005, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2029 e ricevuto la prestigiosa maglia numero 10. Nonostante ciò, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club di Premier League, potenzialmente in grado di presentare offerte significative per assicurarsene le prestazioni.

La Juventus dovrà valutare attentamente se cedere il giovane talento per finanziare nuovi acquisti o mantenerlo al centro del progetto futuro. Su questo e gli altri fronti citati, non sfuggano le indicazioni numeriche di Goldbet, che nella giornata del 31 dicembre, ha stilato una lista con le quotazioni relative a possibili operazioni di calciomercato, sia in entrata che in uscita, per questo inizio di 2025.

Un’operazione come quella relativa al possibile approdo di Ferguson alla Juventus entro fine mercato invernale è quotata a 8, mentre ben più bassa è la cifra per il possibile passaggio di Hancko, pagato 3 volte l’importo scommesso. In attacco, gli arrivi di Kolo Muani o Lorenzo Lucca dell’Udinese sono, rispettivamente, quotati a 10 e 12, molto di più rispetto all’ipotesi Raspadori, che paga 4 volte l’importo scommesso.

Skriniar e Tomori alla Juventus sono quotati, invece, a 3, ben meno rispetto alla quotazione di 10 relativa all’ipotetico ingaggio di Sandro Tonali. Tornando a Yildiz e al suo eventuale addio ai bianconeri, la quotazione è di 7.50. Scenario, insomma, complicato ma non impossibile, sebbene certamente lungi dal rappresentare una questione in lizza alle priorità di Giuntoli in vista dell’ormai imminente calciomercato invernale.