Addio Roma: 11 milioni in Serie A e firma ‘bloccata’

11 milioni in Serie A e firma bloccata: l’addio alla Roma inaugura un calciomercato pieno di eventi in casa giallorossa.

La Roma si prepara ad affrontare il calciomercato invernale con l’obiettivo di rafforzare la rosa e risalire la classifica dopo una prima parte di stagione deludente. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi, in carica da sei mesi, è al centro di importanti decisioni strategiche.

Uno dei nomi più discussi è quello di Enzo Le Fée, centrocampista francese arrivato dal Rennes per 23 milioni di euro. Nonostante le aspettative, Le Fée ha collezionato solo 319 minuti in Serie A, complice anche un infortunio al legamento collaterale. Con l’arrivo di Claudio Ranieri, il giocatore ha trovato ancora meno spazio, scivolando dietro nelle gerarchie di centrocampo e finendo al centro di non proprio prevedibili dinamiche di mercato.

Stando a quanto emerso in questi giorni, il Real Betis sarebbe interessato al suo acquisto, proponendo un prestito con diritto di riscatto, ma la sua situazione si intreccia con quella di Arthur, centrocampista della Juventus, anch’egli nel mirino del Betis. Tuttavia, le difficoltà nel trovare un accordo economico con i bianconeri potrebbero spingere il club spagnolo a virare definitivamente su Le Fée, lasciando il brasiliano a Torino a Torino.

Calciomercato Roma, dialoghi positivi col Betis per le Fée

Sul fronte delle uscite, come noto, oltre a Le Fée, si parla di possibili cessioni di giocatori come Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, entrambi legati a voci di mercato che li vedrebbero lontani dalla Capitale. In particolare, Pellegrini sarebbe nel mirino di club come Napoli o Fiorentina, ai quali potrebbe approdare lasciando una città e una squadra alla quale, da ormai troppo tempo per il suo status e valore, continua a dare pochissimo.

Il calciomercato invernale rappresenta dunque un crocevia fondamentale per la Roma, chiamata a operare con precisione per invertire la rotta e rilanciarsi in campionato. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di diversi giocatori e per l’arrivo di nuovi rinforzi, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di mister Ranieri e dei tifosi giallorossi. Tornando alla su citata questione Le Fée, l’ormai ex Rennes, potrebbe davvero salutare in modo singolare dopo pochissimi mesi, sebbene gli ultimi aggiornamenti in nostro possesso lascino intendere come la situazione sia in piena evoluzione.

I colloqui tra la Roma e il Betis per il prestito con diritto di riscatto sono stati positivi, anche se la squadra spagnola ha attualmente priorità di migliorare il reparto offensivo. La trattativa, dunque, risulta ben lungi dalla chiusura, al netto delle buone sensazioni emerse dopo i su citati contatti tra le parti. Nessuna fumata bianca, almeno per ora, per la delineazione di tale scenario di mercato, intrecciantesi anche con il Como.

Il Betis, infatti, cercherà di attenzionare i giusti nomi per investire in attacco l’incasso proveniente dal passaggio di Diao tra le fila di Fabregas, costato circa 10 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.