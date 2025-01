Cessione UFFICIALE prima di Roma-Lazio: resta in Serie A

In attesa del delicato match tra Roma e Lazio, emergono novità in merito ad un trasferimento ufficiale avvenuto nelle scorse ore

Sono ben 15 i punti che distanziano attualmente la Roma di Claudio Ranieri dalla Lazio di mister Baroni, il che, se dovessimo affidare il pronostico ad un intelligenza artificiale, potrebbe rendere quasi scontato il risultato finale. Vi sono tuttavia una serie di fattori apparentemente secondari da considerare, tra i quali spicca senza dubbio la nota irrazionalità del derby romano, durante il quale il dato squisitamente calcistico spesso viene meno, a favore della determinazione e della capacità di gestire la tensione di una delle partite più sentite dell’intero panorama calcistico europeo.

Il risultato è dunque un contesto in cui sarà sensibilmente più complesso per mister Baroni mettere sul campo quella raffinata manovra che sinora gli è valsa un campionato da incorniciare, ma anche per Sir Claudio potrebbe risultare più ostico sviluppare ulteriormente quelle piacevoli conquiste ottenute sul piano del gioco nel corso delle sue prime settimane da allenatore giallorosso.

Dunque, nonostante la classifica, la qualità del gioco e l’alchimia manifestata sul rettangolo verde – anche e soprattutto a causa dei noti disordini che hanno colpito la Roma – sarebbero decisamente a favore dei biancocelesti, la sensazione è che non vi siano dei chiari favoriti, considerando anche il vigoroso percorso di rinascita intrapreso proprio grazie all’approdo a Trigoria del mister originario di Testaccio. Nelle scorse ore è tuttavia emersa una novità di mercato oramai ufficiale.

UFFICIALE: la Lazio cede in presto Akpa Akpro al Monza

Secondo quanto riportato direttamente in un comunicato ufficiale dell’Associazione Calcio Monza, la Lazio avrebbe ribadito nuovamente il prestito di Jean-Daniel Akpa Akpro a favore dei brianzoli. Il Monza è attualmente in piena metamorfosi, a causa dell’esonero di Alessandro Nesta e dell’approdo di Salvatore Bocchetti sulla panchina biancorossa.

La sensazione è che, sino ad oggi, sotto la gestione Nesta, il Monza abbia raccolto meno rispetto al seminato, in particolare se considerata la qualità di alcuni interpreti come Milan Djuric o Daniel Maldini. Nel caso del figlio d’arte classe 2001 in molti hanno ipotizzato che egli possa divenire realmente un protagonista della massima lega italiana ma, sinora, i risultati in campo hanno in parte disatteso tali previsioni. Tornando all’ennesimo prestito di Jean-Daniel Akpa Akpro al Monza, questo si concluderà a giugno 2025.